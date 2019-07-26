ЦИК Абхазии зарегистрировал еще трех кандидатов в президенты

СУХУМ, 26 июл – Sputnik. Большинство членов Центральной избирательной комиссии на заседании в пятницу 26 июля приняли решение зарегистрировать Астамура Какалия, Астамура Отырба и Артура Анкваб в качестве кандидатов в президенты Абхазии, сообщил Sputnik председатель ЦИК республики Тамаз Гогия.

По его словам, среди членов ЦИК были лица, категорически настроенные против этого решения, у которых возник вопрос к соответствию дат на подписных листах трех кандидатов требуемым нормам.

"К подписям вопросов не было. Дело в том, что в законе сказано, что проставление даты должно осуществляться самими подписантами, но санкции в этом же законе касаются только подписей. Расхождение было лишь в этом. Никаких предвзятостей не было. Большинство решило, что граждане должны сами определить, насколько тот или иной кандидат достоин быть президентом", - объяснил он.

Гогия напомнил, что заседание ЦИК по регистрации трех кандидатов в президенты откладывалось несколько раз, однако по исключительно техническим причинам.

"Есть определенная процедура голосования – требуется большинство от количества членов комиссии, на прошлом заседании большинства не было. Поэтому на прошлом заседании мы приняли решение активизировать работу и привлечь всех членов. По разного рода причинам двое не смогли присутствовать, один у нас не зарегистрирован, но это был максимум, которого мы смогли добиться. Решение должно было быть принято сегодня до 14:00 в любом случае", - заявил Гогия.

В ходе заседания ЦИК также рассматривал вопросы по проведению жеребьевки по предоставлению эфирного времени, а также принят протокол участковой и окружной комиссии.

Кроме того, члены ЦИК обсудили обращение представителей абхазской диаспоры из Иордании о проведении выборов на месте.

"К сожалению, законодательство не позволяет нам сегодня открыть избирательные участки в Иордании. Мы ответили, что рады будем видеть избирателей здесь или воспользоваться своим избирательным правом в Стамбуле", - объяснил Гогия.

Председатель ЦИК отметил, что любое решение членов комиссии может быть обжаловано в суде, если кандидат считает, что оно было некомпетентным.

Всего на пост президента претендуют десять человек: Рауль Хаджимба, Леонида Дзапшба, Алхас Квициния, Шамиль Адзынба, Олег Аршба, Алмас Джапуа, Астамур Тарба, Астамур Какалия, Астамур Отырба и Артур Анкваб.