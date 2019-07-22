В рамках закона: в Стамбуле начали подготовку к выборам президента Абхазии

Граждане Абхазии в Турции смогут проголосовать на выборах президента Абхазии, избирательный участок будет открыт в здании представительства Абхазии в Стамбуле.

СУХУМ, 22 июл – Sputnik. Избирательный участок на выборах президента Абхазии откроют в Турции в день выборов, 25 августа, рассказал Sputnik полномочный представитель Абхазии в Турции Вадим Харазия.

Избирательный участок №6 будет располагаться в здании представительства Абхазии в Стамбуле.

"Мы уже получили ответ от ЦИК Абхазии, в Турции будет открыт один участок для голосования. Мы готовимся к проведению выборов президента Абхазии в Стамбуле. Сейчас ждем бюллетени из Абхазии", – рассказал Харазия.

В представительстве также составляют список участковой избирательной комиссии. По словам Вадима Харазия, в него уже вошли восемь человек. Согласно закону Абхазии "О выборах" от пяти до пятнадцати человек могут стать членами участковой избирательной комиссии. До 24 июля список членов участковой комиссии должны быть переданы в ЦИК Абхазии.

У Представительства Абхазии в Турции уже есть опыт проведения выборов президента Абхазии. В 2014 году в Стамбуле был открыт избирательный участок. В день выборов по жалобе грузинского посольства в Турции местная полиция приостановила работу участка. Выборы президента Абхазии в Турции продолжились только после многочасовых переговоров.

Вадим Харазия подчеркнул, что на этот раз проблем с полицией не должно быть. ЦИК Абхазии уже отправил в правительство Турции официальный запрос на открытие участка.

"Выборы президента Абхазии в Турции пройдут в рамках закона, вся необходимая документация была подготовлена. Мы от имени главы ЦИК Абхазии направили правительству Турции запрос на разрешение открытия участка, комиссия его рассмотрела и дала свое согласие", – добавил Вадим Харазия.

Участки для голосования на выборах президента Абхазии организованы также в Москве и Черкесске.

Выборы президента Абхазии состоятся 25 августа 2019 года.

ЦИК Абхазии зарегистрировал в качестве кандидатов в президенты Абхазии действующего главу государства Рауля Хаджимба, а также Леонида Дзапшба, Алхаса Квициния, Шамиля Адзынба, Олега Аршба, Алмаса Джапуа, Астамура Тарба.

Дополнительно ЦИК проверит документы Артура Анкваб, Астамура Отырба и Астамура Какалия.

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