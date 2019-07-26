Хрустальный ребенок: фонд "Ашана" открыл сбор средств для Дамея Кучуберия

На лечение Дамея Кучуберия из Абхазии требуется 291 600 рублей.

СУХУМ, 26 июл - Sputnik. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" объявил о начале сбора средств для Дамея Кучуберия с несовершенным остеогенезом - генетическим заболеванием, которое характеризуется повышенной ломкостью костей.

"Таких детей, как Дамей, называют "хрустальными" или "стеклянными". Кости у них настолько хрупкие, что перелом может произойти даже под тяжестью одеяла. Радикально остеогенез не лечится, но с помощью специальных препаратов можно добиться того, чтобы кости у человека перестали ломаться", - сообщила директор КБФ "Ашана" Мактина Джинджолия.

Из-за частых переломов Дамей не может ходить. Больно даже просто наступать на ноги. Чтобы снова встать на ноги, мальчику необходимо курсовое лечение, которое обойдется в 291 600 рублей.

О способах оказания помощи ребенку можно узнать на официальном сайте фонда "Ашана".

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