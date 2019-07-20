"Искусство ради жизни": благотворительная выставка "Ашана" пройдет в Москве

Благотворительная выставка-продажа "Искусство ради жизни" продлится в Москве с 22 июля по 9 августа.

СУХУМ, 19 июл – Sputnik, Сария Кварацхелия. Благотворительная выставка-продажа абхазских художников "Искусство ради жизни" откроется в Московском доме национальностей, рассказала корреспонденту Sputnik директор КБФ "Ашана" Мактина Джинджолия.

Выставка-продажа проходит в рамках благотворительного проекта "Ашана" "От сердца к сердцу". Все вырученные деньги будут направлены на лечение подопечных фонда.

Минимальная цена на картины составляет десять тысяч рублей, а максимальная – 80 тысяч рублей. Это цена, установленная самими художниками. Самая дорогая картина – холст Виссарина Цвижба "Горы вечером".

"На лечение Анелы Лакашия нужно собрать еще 570 тысяч рублей. Если до закрытия выставки мы не соберем необходимую сумму, то средства, вырученные от продаж картин, будут зачислены на ее счет", – пояснила Джинджолия.

На выставке "Искусство ради жизни" представлены 43 работы сорока абхазских художников. Среди них работы Виссариона Цвижба, Дианы Хинтба, абхазского художника Медина Ашуба, проживающего в Турции, и многих других. Список художников, пожелавших предоставить свои картины, по словам Джинджолия, с каждым днем пополняется.

"Каждый день руководителю отдела по внешним связям КБФ "Ашана" Эсме Хагба звонят художники, которые предлагают свои работы", – добавила директор фонда "Ашана".

© Sputnik / Томас Тхайцук Благотворительная выставка-продажа рисунков подопечных КБФ "Ашана"

Международный благотворительный проект КБФ "Ашана" "От сердца к сердцу" стартовал 15 ноября 2018 года. Ансамбль "Яйрума" тогда принял эстафету добра у своих коллег – ансамбля "Гагрипш" из города Гагра. Хрустальное "Хрупкое сердце" – переходящий символ проекта на благотворительном концерте – приняла модельер Русудан Кобякова. Осень 2019 года Кобякова планирует показ новой коллекции, в рамках которого будет проведен благотворительный аукцион в поддержку подопечных фонда "Ашана".

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