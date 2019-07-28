Прошлое и настоящее храма Святого Георгия Победоносца в селе Илор

Илорский храм в честь Святого Георгия Победоносца был возведен на месте одного из семи главных абхазских святилищ Елыр-ныха в XI веке.

Храм Святого Георгия Победоносца в течение столетий имел особое значение в Абхазии. В сложных жизненных ситуациях люди обращались к этому святому месту. Здесь приносили очистительную присягу, чтобы снять с себя подозрения в постыдных поступках или преступлениях. Считалось, что молитвы, произнесенные в Илоре, всегда доходили до Бога.

О реликвиях, главных событиях истории храма Святого Георгия Победоносца в селе Илор и легендах, связанных с ним, читайте в материале корреспондента Sputnik Наалы Авидзба.

Исключение из правил

Илорский храм возведен на месте одного из семи главных абхазских святилищ Елыр-ныха. Название происходит от абхазского слова "аилыргара", что можно перевести как "правосудие". Как рассказал глава Абхазской православной церкви иерей Виссарион, во времена становления христианства в Абхазии духовенство разворачивало строительство храмов в местах, которые особо почитались местным населением.

В XI веке христианство на территории Абхазии уже твердо закрепилось, и в большинстве случаев духовные власти не особо считались с языческими представлениями населения. Храмы строились просто в удобных и подходящих местах.

"Однако, это положение не распространилось на Илор. Церковь была построена в священном, по языческим представлениям, но болотистом месте, окруженном густой растительностью. Дубовый лес в Илоре считался местом пребывания божества Елыр-ныха, в честь которого в древности совершались моления с жертвоприношениями", — рассказал отец Виссарион.

Русский ботаник Николай Альбов, путешествовавший по Абхазии в XIX веке, писал о том, что у населения Самурзакана и Абжуа самой важной считается присяга, данная перед образом Святого Георгия Илорского.

Король, олень и Святой Георгий

До сегодняшнего дня дошло немало народных легенд и преданий, связанных с Илорским храмом. Согласно одной из них, однажды местный князь в лесу во время охоты ранил оленя. Убегая, олень скрылся в густых зарослях. Охотник преследовал его, пока следы крови не привели к развалинам древнего святилища. Князь увидел раненого оленя, положившего голову на каменный престол с высеченным посередине крестом, и понял, что животное находится под покровительством самого Святого Георгия. Князь пощадил оленя и приказал воздвигнуть на том месте храм в честь Святого Георгия Победоносца.

© Фото : предоставлено Александром Скаковым Храм Святого Георгия Победоносца в селе Илор.

Строители Илорского храма поставили его на невысокой террасе, продумав это так, чтобы здание было видно издалека. Церковь относится к типу однозальных с внутренним алтарным полукружием. Основное помещение перекрыто каменным сводом на арках и освещается пятью окнами. На внутренних стенах храма сохранились фрагменты средневековой росписи.

Бык внутри церкви

С XVII века фантастический рассказ об "Илорском чуде" встречается у многих авторов. Его описали в своих заметках итальянские миссионеры Джузеппе Джудичи, Христофор Кастелли и Арканджело Ламберти. Связано это было с праздником Святого Георгия, во время которого возле храма устраивались большие ярмарки.

По сообщениям итальянцев, на них съезжалось до 20 тысяч человек из Абхазии и Западной Грузии. Морем даже прибывали купцы из Турции. Накануне праздника двери церкви закрывали, и царь собственноручно опечатывал их царской печатью. В следующее утро после внимательного осмотра печати и замков двери открывались, и внутри уже находился бык. Люди верили, что его неведомым путем приводил сам Святой Георгий. Бык по велению князя закалывался, а его мясо раздавалось по маленькому кусочку. Есть его имели право только мужчины.

Наталья Милованова в книге "Христианская Абхазия" приводит свидетельства русских послов Федота Елчина и Павла Захарьева. Местный священник Гавриил сообщил им, что ранее (но когда именно он не знал) Святой Георгий в свой праздник приводил в храм не быка, а белого оленя. Так было до тех пор, пока какой-то человек не дал своей жене попробовать священное мясо.

Сила Святого

В 1733 году храм в Илоре разорили турки.

"Турки разрушали все и брали в плен всех, кого находили. Турки ворвались в Илор. Иконы, кресты и другие реликвии удалось спрятать. Подложили огонь, сожгли церковь, сорвали крышу, уничтожили фрески и после направились дальше", — описывал эти события царевич Вахушти.

Решающее сражение между абхазами и турками состоялось в том же году: "…абхазы напали и уничтожили лагерь осмалов, обратили их в бегство; паша бежал морем, большую часть их истребили, либо утонули в море и в реке, взяли много добычи и оставили магометанство и вернули свою веру". Как отмечал Вахушти, эта победа была "чудом, сотворенным Святым Георгием, так как в ту ночь он велел абхазам выступить и придавал силу в сражении."

В поисках святынь

В Илорском храме хранились древние иконы и различные приношения покровителю церкви и окрестных земель. Во второй половине XIX века в ризнице еще оставалось множество предметов старины, включая знаменитую золотую чашу из Бедийского собора. В храме было несколько глубоко почитаемых древних икон Cвятого Георгия, сообщает историк Наталья Милованова. Одна из них была известна за пределами Самурзакана как чудотворная. Илорская чаша из серебра X века, похожая на Бедийскую, утеряна.

В 2015 году, застрелившийся в Москве предприниматель Шервашидзе завещал Абхазии две иконы с изображением Cвятого Георгия Победоносца, архангелов и одного из представителей княжеского рода Дадиани. Как рассказал в интервью Sputnik заместитель министра культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Батал Кобахия, Министерство культуры обращалось в Государственный архив музея, для того чтобы узнать, числятся ли завещанные иконы в списках украденных во время войны реликвий.

"Мы делали запросы в музей, чтобы узнать, хранились ли они в запасниках. Нам сказали, что в списке украденных вещей их нет, из чего мы можем сделать вывод, что, возможно, они хранились в Илорском храме", – предположил Батал Кобахия.

© Фото : Life News Завещанные Абхазии иконы

Сегодня в Илорском храме ежедневно проводятся богослужения. В церкви хранятся частицы мощей Cвятого Георгия Победоносца, мироточащие и даже кровоточащие иконы. Каждую неделю в храм приезжают паломники из-за рубежа, из России, США и многих европейских стран.

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