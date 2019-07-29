Прокуратура Гагрского района возбудила уголовное дело об убийстве и разбое

СУХУМ, 29 июл – Sputnik. Прокуратура Гагрского района возбудила уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса после убийства в селе Алахадзы, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры республики Абхазия.
Согласно материалам уголовного дела, 27 июля около 8 часов вечера в Алахадзы было совершено разбойное нападение на Оганяна Ашота Ашотовича, 1961 года рождения. Нападавший выстрелил в Оганяна из огнестрельного оружия неустановленного образца.
От полученного ранения пострадавший скончался по дороге в больницу.
По факту инцидента в отношении Сергегия Беслана Алексеевича, 1972 года рождения, возбуждено уголовное дело по статьям "Умышленное убийство, сопряженное с разбойным нападением", "Разбойное нападение с проникновением в жилище" и "Незаконное ношение, хранение, перевозка огнестрельного оружия".
Сергегия задержан и помещен в ИВС, расследование поручено следователям прокуратуры Гагрского района.
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