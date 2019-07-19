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Генеральная прокуратура республики Абхазия

Объявлены в розыск сотрудники МВД Абхазии, фигуранты по делу Тарба

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Сухумский городской суд ранее удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Абхазии об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении ряда должностных лиц МВД Республики Абхазия.

СУХУМ, 19 июл - Sputnik. Генеральная Прокуратура Абхазии, в рамках расследования уголовного дела по факту смерти Тарба Анзора Валиковича (1969 года рождения), объявила в розыск двух сотрудников МВД Абхазии, сообщает пресс-служба ведомства.

"В рамках расследования уголовного дела, 19 июля 2019 года следователем вынесено постановление об объявлении в розыск начальника отдела Управления уголовного розыска МВД РА Аутлева Адгура Борисовича и старшего оперуполномоченного Управления уголовного розыска МВД РА Кулова Виталия Мурадиновича", - сказано в сообщении.

Отмечается, что розыском подозреваемых будет заниматься СГБ Абхазии.

По версии предварительного следствия, сотрудники МВД Республики Абхазия в ночь на 11 июля 2019 года в служебном кабинете 303, в здании МВД Республики Абхазия, требуя признания вины в соучастии совершения особо тяжкого преступления - похищения Омара Мерцхулава, применили физическое насилие к Анзору Тарба, ранее подвергнутому административному аресту на 15 суток. В результате применения физического насилия, Анзору Тарба были причинены множественные телесные повреждения несовместимые с жизнью, говорится в сообщении.

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Сотрудников МВД, подозреваемых по делу Тарба, перевели под домашний арест

13 июля министр внутренних дел Абхазии Гарри Аршба сообщил, что на сотрудников МВД завели уголовное дело  по факту превышения должностных полномочий при исполнении служебных обязанностей, которое "выразилось в применении физического насилия к административно задержанному Тарба Анзору Валиковичу и повлекло за собой смерть последнего".

Дело о гибели Анзора Тарба в числе других резонансных дел, обсуждалось на совещании у президента Абхазии Рауля Хаджимба с участием генерального прокурора, министра внутренних дел, председателя СГБ.

В четверг 18 июля сотрудники Министерства внутренних дел Абхазии собрались у здания Генеральной прокуратуры в поддержку задержанных коллег, подозреваемых по делу Анзора Тарба.  В тот же день Сухумский городской суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении начальника управления уголовного розыска Бадри Джикирба, его заместителя Аслана Чедия, начальника отдела УУР МВД Минаса Одабашьян и старшего оперуполномоченного этого же Управления Левана Топурия, подозреваемых по делу заключенного Анзора Тарба.

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Теги:
МВД Абхазии, Генеральная прокуратура Абхазии


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