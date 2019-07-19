Объявлены в розыск сотрудники МВД Абхазии, фигуранты по делу Тарба

Сухумский городской суд ранее удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Абхазии об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении ряда должностных лиц МВД Республики Абхазия.

СУХУМ, 19 июл - Sputnik. Генеральная Прокуратура Абхазии, в рамках расследования уголовного дела по факту смерти Тарба Анзора Валиковича (1969 года рождения), объявила в розыск двух сотрудников МВД Абхазии, сообщает пресс-служба ведомства.

"В рамках расследования уголовного дела, 19 июля 2019 года следователем вынесено постановление об объявлении в розыск начальника отдела Управления уголовного розыска МВД РА Аутлева Адгура Борисовича и старшего оперуполномоченного Управления уголовного розыска МВД РА Кулова Виталия Мурадиновича", - сказано в сообщении.

Отмечается, что розыском подозреваемых будет заниматься СГБ Абхазии.

По версии предварительного следствия, сотрудники МВД Республики Абхазия в ночь на 11 июля 2019 года в служебном кабинете 303, в здании МВД Республики Абхазия, требуя признания вины в соучастии совершения особо тяжкого преступления - похищения Омара Мерцхулава, применили физическое насилие к Анзору Тарба, ранее подвергнутому административному аресту на 15 суток. В результате применения физического насилия, Анзору Тарба были причинены множественные телесные повреждения несовместимые с жизнью, говорится в сообщении.

13 июля министр внутренних дел Абхазии Гарри Аршба сообщил, что на сотрудников МВД завели уголовное дело по факту превышения должностных полномочий при исполнении служебных обязанностей, которое "выразилось в применении физического насилия к административно задержанному Тарба Анзору Валиковичу и повлекло за собой смерть последнего".

Дело о гибели Анзора Тарба в числе других резонансных дел, обсуждалось на совещании у президента Абхазии Рауля Хаджимба с участием генерального прокурора, министра внутренних дел, председателя СГБ.

В четверг 18 июля сотрудники Министерства внутренних дел Абхазии собрались у здания Генеральной прокуратуры в поддержку задержанных коллег, подозреваемых по делу Анзора Тарба. В тот же день Сухумский городской суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении начальника управления уголовного розыска Бадри Джикирба, его заместителя Аслана Чедия, начальника отдела УУР МВД Минаса Одабашьян и старшего оперуполномоченного этого же Управления Левана Топурия, подозреваемых по делу заключенного Анзора Тарба.

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