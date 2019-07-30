01:06 31 Июля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.38
  • EUR70.60
Поиск

Останки солдата, найденные в селе Бзыбь, перезахоронят по православным обычаям

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
211 0 0

Раскопки захоронения красноармейцев в поселке Бзыбь прошли 13 февраля.

СУХУМ, 30 июл – Sputnik. Останки красноармейца, найденные в поселке Бзыбь в феврале этого года, будут перезахоронены на кладбище в Гагре, сообщил Sputnik руководитель проекта "Возвращение имени" Григорий Скворцов.

"В могиле оказались останки одного солдата, а не двух, как предполагалось ранее. Солдат погиб при невыясненных обстоятельствах. На место захоронения приедет священник гагрской епархии Отец Афанасий и мы похороним солдата по православным обрядам на кладбище у гагрского прихода", - рассказал он.

В могиле не было личных вещей усопшего, единственное подтверждение, что захоронение действительно армейское – рассказы местных жителей. 

В пресс-центре Sputnik родственникам вручили документы пяти красноармейцах, которые ранее числились в списках без вести пропавших
© Sputnik / Томас Тхайцук
Никто не забыт: установлена судьба семерых красноармейцев из Абхазии

"Так как два свидетеля указывают на одно и то же место, то мы понимаем, что показания сходятся. По факту мы поступаем так, как должны поступить. Это история Великой Отечественной войны", - добавил он.

Недалеко от места захоронения, участники проекта нашли еще одну одиночную могилу. Однако, по словам Скорцова, установить личность и перезахоронить солдата сложно, так как могила находится в труднодоступном месте.

По рассказам местных жителей, во время Великой Отечественной войны группа красноармейцев оставалась в селе. В 1942 году двое солдат были убиты, их похоронили на небольшой поляне, но точного места захоронения никто не знал. При каких именно обстоятельствах были убиты солдаты тоже остается неизвестным.

О том, как проходили поиски захоронений красноармейцев в селе Бзыбь читайте в материале: Завещанная могила>>

По теме

Проект "Возвращение имени" обратился к президентам России и Абхазии
Скворцов о поиске родственников красноармейцев в Гале: трудности с фамилиями
Скворцов о проекте "Возвращение имени": в Абхазии ценят историю семьи
Теги:
Абхазия, Великая Отечественная война


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Сбор меда в Абхазии
Окурить и ограбить: сбор горного меда
Медведи без границ: почему животные из России мигрировали в Эстонию
Выборы
История в цифрах: президентские выборы в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia