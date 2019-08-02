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День ВДВ в Абхазии

Фотофакт: День ВДВ отмечают в центре Сухума

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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25640

День рождения Воздушно-десантных войск отмечается 2 августа.

СУХУМ, 2 авг – Sputnik. В центре столицы Абхазии началось празднование Дня ВДВ.

Традиционно день Воздушно-десантных войск начинают отмечать в Сухуме на месте захоронения ветерана Великой Отечественной войны 1941-1945 годов Хасана Харазия. В сквере у Абхазской государственной филармонии собрались действующие и бывшие военнослужащие Воздушно-десантных войск, многие пришли с детьми.

В этом году ВДВ Абхазии исполняется 11 лет.

  • День ВДВ в Абхазии
    День ВДВ в Абхазии
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • День ВДВ в Абхазии
    День ВДВ в Абхазии
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • День ВДВ в Абхазии
    День ВДВ в Абхазии
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • День ВДВ в Абхазии
    День ВДВ в Абхазии
    © Sputnik / Томас Тхайцук
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© Sputnik / Томас Тхайцук
День ВДВ в Абхазии

День рождения Воздушно-десантных войск традиционно отмечается 2 августа, в этот день в 1930 году на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые было десантировано на парашютах подразделение из 12 человек для выполнения тактической задачи.

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Теги:
Абхазия, День Воздушно-десантных войск, ВДВ, военно-воздушные силы


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