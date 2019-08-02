Фотофакт: День ВДВ отмечают в центре Сухума

СУХУМ, 2 авг – Sputnik. В центре столицы Абхазии началось празднование Дня ВДВ.
Традиционно день Воздушно-десантных войск начинают отмечать в Сухуме на месте захоронения ветерана Великой Отечественной войны 1941-1945 годов Хасана Харазия. В сквере у Абхазской государственной филармонии собрались действующие и бывшие военнослужащие Воздушно-десантных войск, многие пришли с детьми.
В этом году ВДВ Абхазии исполняется 11 лет.
- День ВДВ в Абхазии© Sputnik / Томас Тхайцук
- День ВДВ в Абхазии© Sputnik / Томас Тхайцук
- День ВДВ в Абхазии© Sputnik / Томас Тхайцук
- День ВДВ в Абхазии© Sputnik / Томас Тхайцук
День рождения Воздушно-десантных войск традиционно отмечается 2 августа, в этот день в 1930 году на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые было десантировано на парашютах подразделение из 12 человек для выполнения тактической задачи.
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