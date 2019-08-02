Фотофакт: День ВДВ отмечают в центре Сухума

СУХУМ, 2 авг – Sputnik. В центре столицы Абхазии началось празднование Дня ВДВ.

Традиционно день Воздушно-десантных войск начинают отмечать в Сухуме на месте захоронения ветерана Великой Отечественной войны 1941-1945 годов Хасана Харазия. В сквере у Абхазской государственной филармонии собрались действующие и бывшие военнослужащие Воздушно-десантных войск, многие пришли с детьми.

В этом году ВДВ Абхазии исполняется 11 лет.

День ВДВ в Абхазии © Sputnik / Томас Тхайцук

День ВДВ в Абхазии © Sputnik / Томас Тхайцук

День ВДВ в Абхазии © Sputnik / Томас Тхайцук

День ВДВ в Абхазии © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 4 © Sputnik / Томас Тхайцук День ВДВ в Абхазии

День рождения Воздушно-десантных войск традиционно отмечается 2 августа, в этот день в 1930 году на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые было десантировано на парашютах подразделение из 12 человек для выполнения тактической задачи.

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