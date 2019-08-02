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Администрация города Сухум

Попали под сокращение: депутатов Сухумского горсобрания будет меньше

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Число депутатских мандатов в Сухумском городском Собрании уменьшится с 26 до 19. Изменения начнут действовать с 2020 года.

СУХУМ, 2 авг – Sputnik, Асмат Цвижба. Число депутатов Сухумского городского собрания сократится с 26 до 19 человек с 2020 года, сообщил Sputnik депутат Горсобрания Дмитрий Маршания.

Такое решение депутаты приняли на заседании в пятницу 2 августа. Оно, по словам Маршания, продиктовано тем, что Собрание не должно состоять из четного количества членов.

"До внесения изменений в Закон "Об управлении в административно-территориальных единицах" из четного количество депутатов один становился главой администрации города, поэтому депутатов было нечетное количество – 25. Теперь кандидатуру главы представляет президент, а Собрание дает согласие на его назначение. В связи с этим, количество депутатов обязательно должно быть не четным", – подчеркнул Маршания.

Кроме того, он отметил, что Сухум поделен на 26 округов, в которых количество избирателей сильно разнится, что противоречит закону. А также, по его мнению, меньшее количество депутатов приведет здоровой конкуренции.

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