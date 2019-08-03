Плиту с надписью на неизвестном языке нашли во время раскопок в Очамчыре

Российские и абхазские археологи проводят раскопки на месте античного города Гюэнос на территории современной Очамчыры.

СУХУМ, 3 авг – Sputnik, Бадри Есиава. Глиняную плиту с надписью на неизвестном языке обнаружили во время раскопок в окрестностях Очамчыры, рассказал корреспонденту Sputnik директор Абхазского государственного музея Аркадий Джопуа.

"В слое земли была найдена плита, на которой начерчено слово из семи букв на языке, пока неизвестном нам. Соответственно, специалисты, с которыми мы уже связались и которым передали снимки плиты, должны установить, что там написано", - сказал руководитель абхазской части совместной российско-абхазской археологической экспедиции.

Найденная глиняная плита имеет удлиненную форму размером с кирпич. Предположительно, она была изготовлена во времена раннего Средневековья.

"Там рядом был храм VI века, раскопанный в свое время Сергеем Шамба. Уверенности в том, что найденная плита связана с этим объектом нет, но такие кирпичи использовались во время строительства храмов в тот период", - отметил ученый.

Во время раскопок также были найдены фрагменты черепицы, местной и заграничной керамики, чернолаковой посуды, стекла и украшений.

Археологические раскопки проводятся совместно Институтом археологии и востоковедения РАН, Абхазским государственным музеем и Абхазским институтом гуманитарных исследований.

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