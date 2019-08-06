Установлена стоимость бланка разрешения на временное проживание в Абхазии

Кабинет Министров Абхазии во вторник 6 августа утвердил стоимость бланка разрешения на временное проживание в республике.

СУХУМ, 6 авг — Sputnik, Бадри Есиава. Двести рублей будет стоить бланк разрешения на временное проживание в Абхазии, такое решение приняло правительство Абхазии во вторник 6 августа.

Постановление представил министр внутренних дел Абхазии Гарри Аршба, который отметил, что это решение необходимо для законной деятельности паспортного стола Абхазии.

Порядок получения для иностранных граждан разрешения на пребывание, на временное проживание, вида на жительство и на работу регулирует закон "О правовом статусе иностранных граждан в Республике Абхазия".

Согласно законодательству, временное проживание выдается иностранному гражданину Государственной миграционной службой на срок до четырех лет. Законом предусмотрено 14 категорий иностранцев. Среди них люди, признанные нетрудоспособными и имеющие дееспособных сына или дочь, состоящих в гражданстве Абхазии, лица, получающие образование в Абхазии на очной форме обучения или обладающие профессией особого государственного интереса.

Для того чтобы получить временное проживание, иностранец должен будет предоставить документы об отсутствии у него заболевания наркоманией и инфекционными заболеваниями, которые представляют опасность для окружающих, а также сертификат об отсутствии у него ВИЧ-инфекции.

Закон предусматривает еще целый ряд оснований, по которым может быть получен отказ или аннулированы разрешение на временное проживание и вид на жительство. В частности, если иностранец выступал против независимости и государственного суверенитета Республики Абхазия, участвовал в боевых действиях против Республики Абхазия в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов либо оказывал содействие оккупационному режиму, а также финансирует террористические акты, он не получит разрешительных документов.

Бланки разрешения на временное проживание в Абхазии изготавливаются типографским способом на защищенной бумаге с водяными знаками, изображающими Государственный герб республики, голографическим знаком и иными видами защиты от подделки.