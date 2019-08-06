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Абхазские ветераны афганской войны

Ветераны афганской войны получат пособия от властей Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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В Абхазии проживают 130 участников боевых действий в Афганистане.

СУХУМ, 6 авг — Sputnik, Бадри Есиава. Участники войны в Афганистане, проживающие в Абхазии, будут получать ежемесячные пособия в размере трех тысяч рублей, такое постановление принял Кабинет Министров республики во вторник 6 августа.

Постановление представил министр по труду, занятости и соцобеспечению Руслан Аджба.

"С целью усиления социальной поддержки участникам боевых действий в Афганистане установить с 1 июля 2019 года ежемесячное пособие в размере трех тысяч рублей. Производить выплату пособий в 2019 году за счет средств резервных источников Республиканского бюджета", - зачитал текст документа Аджба.

Всего в Абхазии эти пособия будут получать 130 участников боевых действий в Афганистане. На эту категорию граждан никогда раньше не распространялись ежемесячные пособия, они получали надбавку к пенсиям.

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Теги:
Афганистан


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