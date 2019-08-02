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Выдача пенсий

Отдельным категориям пенсионеров Абхазии перечислили единовременную выплату

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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17 июля 2019 года премьер-министр Абхазии Валерий Бганба и зампред правительства России Виталий Мутко подписали документ о том, что отдельные категории граждан Абхазии получат единовременные выплаты.

СУХУМ, 2 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Отдельным категориям пенсионеров перечислили единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей, сказала в интервью Sputnik начальник Управления пенсий и пособий Министерства труда, занятости и соцобеспечения Абхазии Анжела Читанава.

Всего единовременную выплату получат 5 155 человек, общая сумма выплат составляет 51 миллион 550 тысяч рублей, добавила она.

"Одиннадцати категориям пенсионеров, стоящим на учете в отделах соцобеспечения районов и Управлении города Сухум, произведена единовременная выплата. Средства были зачислены на банковские карточки пенсионеров", - добавила специалист.

17 июля 2019 года премьер-министр Абхазии Валерий Бганба и зампред правительства России Виталий Мутко подписали документ о том, что отдельные категории граждан Абхазии получат единовременные выплаты.

© Sputnik / Виталий Тимкив
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Заместитель министра труда, занятости и соцобеспечения Наала Лакоба сообщила, что такая мера социальной поддержки, как единовременная выплата отдельным категориям пенсионеров, оказывается впервые по соглашению между двумя странами.   

Отмечалось, что в рамках соглашения по социально-экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Абхазия предусматривается выделение республике более 109 миллионов рублей. Также говорилось, что 51 миллион 600 тысяч рублей будут направлены на единовременные выплаты участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, инвалидам Отечественной войны народа Абхазии и членам семей погибших.

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Теги:
пенсии, Виталий Мутко, Валерий Бганба, Абхазия


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