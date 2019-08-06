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Празднование Курбан-байрама в Абхазии

Выходной в августе: Кабмин назвал дату нерабочего дня в честь Курбанныхуа

© Sputnik / Илона Хварцкия
В Абхазии
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Мусульманский праздник жертвоприношения Курбан-Байрам отмечается в воскресенье 11 августа.

СУХУМ, 6 авг — Sputnik, Бадри Есиава. В связи с празднованием в Абхазии Курбан-Байрама, который выпадает на воскресенье 11 августа, понедельник 12 августа объявлен выходным нерабочим днем.

Соответствующее решение принял Кабинет Министров республики во вторник 6 августа.

Курбан-Байрам — праздник жертвоприношения — исламский праздник окончания хаджа, отмечаемый через 70 дней после праздника Ураза-Байрам, в десятый день месяца Зуль-хиджа в память жертвоприношения Ибрахима, считающегося в исламе пророком.

Курбан-Байрам отмечают в Абхазии, как и во всем мире. В республике праздник имеет свое национальное название Курбанныхуа.

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Теги:
Абхазия, Сухум, Курбан-байрам


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