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Священный хадж: миллионы мусульман в Мекке и ее окрестностях

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© AFP 2018 / Bandar Al-Dandani
Паломники во время молитвы вокруг Каабы в Заповедной мечети Мекки.

Важнейшее для мусульман паломничество хадж пришлось в этом году на период с 19 по 24 августа. Около двух миллионов верующих со всех уголков мира собрались в Мекке у главной святыни ислама Каабы.

Хадж – это целый ряд обязательных для правоверного мусульманина обрядов, выполнение которых приближает мусульманина к Всевышнему Аллаху и символизирует веру, единство и равенство паломников.

Паломничество хадж является одним из пяти обязательных столпов ислама. Каждый мусульманин хоть раз в жизни должен совершить этот обряд. Пятидневное паломничество определяется по исламскому календарю Хиджры и проводится, начиная с восьмого и заканчивая 12 днем месяца Зуль-хиджи последнего месяца исламского года.

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Обряд заключается в том, что паломники семь раз обходят Каабу – святыню в виде черного прямоугольного камня в Мекке, а затем через холмы направляются к горе Арафат. Переночевав в долине, через несколько дней возвращаются назад. Одним из основных обрядов хаджа является стояние на горе Арафат, без выполнения которого паломничество признается невыполненным. Каждый, кто совершил паломничество в Мекку, получает право называться "хаджи". 

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Sputnik собрал подборку фотографий из Мекки, где в эти дни миллионы мусульман совершают один из самых заветных обрядов ислама.

Теги:
хадж


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