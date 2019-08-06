Кабмин Абхазии утвердил перечень льготных медицинских препаратов

В список жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств вошли 89 наименований.

СУХУМ, 6 авг — Sputnik, Бадри Есиава. Кабинет Министров Абхазии во вторник утвердил "перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств" и установил предельный размер торговых наценок на них.

В перечень вошли 89 наименований препаратов, которые будут распространяться на льготных условиях для всех граждан страны. В список медикаментов можно будет вносить изменения.

Предельный размер торговых наценок на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства действует с 1 января 2019 года. Минздраву совместно с Министерством финансов поручено проработать проекты подзаконных актов, которые будут регулировать условия и порядок льготного обеспечения лекарствами.

Управление по борьбе с экономическими преступлениями МВД будет мониторить и контролировать оптовые и розничные цены на лекарства.

Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба поручил Минздраву проработать с коллегами ту часть постановления, которая более четко отразит механизмы контроля за ценами на льготные медицинские препараты.

Согласно принятому постановлению, розничная стоимость за одну упаковку лекарств стоимостью до 500 рублей, не должна превышать 22% от оптовых цен и 25% от таможенной стоимости. Для более дорогих лекарств – 18 и 20% соответственно.

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