Власти Гагры взыщут долги за коммунальные услуги через суд

Общая сумма задолженностей за коммунальные услуги в Гагре составляет более 30 миллионов рублей.

СУХУМ, 7 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Администрация города Гагра будет подавать в суд на неплательщиков за коммунальные услуги, сказал в интервью Sputnik директор муниципального предприятия Жилищно-эксплуатационного управления Гагры Роман Чагава.

"Проблема заключается в том, что в течение 25 лет накопились долги жителей города Гагра по коммунальным платежам. Сумма задолженностей составляет более 30 миллионов рублей, не платящих за коммунальные услуги около 10% дебиторов, на них не действуют никакие меры, осталось только подавать в суд", - добавил он.

В Гагрский районный суд переданы собранные 50 материалов на общую сумму в один миллион рублей, сообщил он.

"Каждые десять дней мы будем направлять в суд по 50-70 материалов", - подчеркнул Чагава.

На балансе муниципального Жилуправления находится около четырех тысяч квартир, проинформировал он.

"На сегодняшний момент именно по МУП ЖУ (муниципального предприятия жилищно-эксплуатационного управления – ред.) задолженность составляет более семи миллионов рублей, а по всем видам коммунальных услуг – водоснабжение, вывоз мусора и так далее – более 30 миллионов рублей", - отметил Чагава.

Администрация города периодически уведомляет жителей о том, что необходимо платить за коммунальные услуги, однако не все оплачивают, заметил специалист.

"Основное услуги, за которые не платят жители, – водоснабжение и вывоз мусора. Неуплата за водоснабжение составляет около 15 миллионов рублей, за вывоз мусора - порядка девяти миллионов рублей", - сказал он.

Самая большая задолженность по коммунальным услугам одного квартиросъемщика составляет 110 тысяч рублей, подчеркнул Роман Чагава. При этом от отметил, что собираемость коммунальных платежей в городе Гагра хорошая и составляет около 90%.

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