Тропой разведчика: юнармейцев в Абхазии научат стрелять и оказывать первую помощь

Военно-патриотический лагерь для воспитанников "Юнармии" откроется на территории российской военной базы в Абхазии.

СУХУМ, 7 авг – Sputnik. На российской военной базе Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии откроется военно-патриотический лагерь для воспитанников всероссийского молодежного движения "Юнармия", сообщила пресс-служба ЮВО.

Программа лагеря рассчитана на 14 дней и предусматривает как физические нагрузки, так и решение интеллектуальных задач.

В частности, девочки и мальчики в возрасте до 17 лет получат навыки в военном биатлоне, выполнят нормативы по огневой подготовке – сборке и разборке автомата и пистолета, научатся оказывать первую медицинскую помощь.

Кроме того, юнармейцы поучаствуют в приключенческих и военизированных играх, в том числе под руководством военнослужащих базы преодолеют специальную полосу "тропа разведчика".

Отмечается, что цель сбора - военно-спортивная подготовка допризывной молодежи, воспитание дружбы и взаимопонимания между сверстниками.

Жить юнармейцы будут в современных модульных казармах, питаться в столовой военной базы.

Военно-патриотическое общественное движение "Юнармия" было создано по инициативе министра обороны России Сергея Шойгу. Оно объединяет свыше пяти тысяч различных военно-патриотических и молодежных организаций России, в том числе и спортивные клубы.

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