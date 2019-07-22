Под надежной защитой: российской военной базе в Абхазии 101 год

Всего в праздничных мероприятиях приняли участие более тысячи человек, среди которых были военнослужащие, члены их семей, воспитанники всероссийского молодежного военно-патриотического движения "Юнармия", а также представители Министерства обороны Абхазии.
Праздник начался с выноса Боевого знамени части. Отличившимся военнослужащим были вручены награды, ценные подарки и грамоты. Личный состав базы поздравили ветераны, ранее проходившие службу в соединении.
Разведчики провели показательное выступление уничтожения диверсионных групп условного противника. Военный оркестр подготовил шоу барабанщиков и исполнил попурри композиций 20-21-х столетий.
Гостям представили около 50 единиц современного стрелкового вооружения и боевой техники, в том числе: танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82АМ, реактивные системы залпового огня "Град", зенитные ракетные комплексы "ОСА" и новейшие бронеавтомобили "Тигр".
Детям показали мультфильмы в кинотеатре на открытом воздухе.
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