Тонны проблем: почему абхазским арбузам трудно пробиться на рынок

О том, почему абхазские арбузы гниют на полях, какие потери несут местные плантаторы и почему им на помощь пришли жители Северной Кореи, читайте в материале корреспондента Sputnik Асмат Цвижба.

Село Адзюбжа в Гулрыпшском районе – центр выращивания арбузов в Абхазии. Здесь находятся несколько тепличных хозяйств и одна из самых больших в республике плантаций - "Леон". В год на ней выращивают до 1000 тонн арбузов, но в этом году половина урожая осталась невостребованной.

Sputnik, Асмат Цвижба

Кому арбузы?

По дороге на плантацию встретили очень веселого мужчину на стареньком мотобайке, загруженном арбузами. "Арбузник", увидев фотокамеру, начал капризничать.

"Нет-нет, я не при параде. В рабочем виде. Лучше напишите, что у нас тут происходит. Это же безобразие! Арбузы гниют, больше восьми тонн уже испорчено! Это же труд!" - возмущался он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Житель села Адзюбжа

Агроном Нугзар Кация подтвердил слова "эксперта" и сказал, что ситуация куда хуже. Через каждые несколько метров "кровавые" картины – расколотых переспевших арбузов или собранные партии ягод, которые никак не дождутся покупателей.

"Вот, они уже почти все перезрели, испортились, а мы на рынки привозим арбузы из России", - жалуется Кация.

У "Леона" 60 гектаров, на которых выращивают около 1500 тонн арбузов. В этом году владельцам удалось сбыть всего 500 тонн. Содержание одного гектара обходится владельцам в 100 тысяч рублей.

На столичном рынке за адзюбжинский арбуз попросят 18 - 20, а то и 25 рублей за кило. В Гулырпшском районе можно найти по 15-18 рублей за килограмм.

"Когда на рынке наш арбуз стоил 25 рублей, мы отдавали его за 15 рублей, когда дошло до 20, мы отдавали за 10 рублей. Сейчас мы уже отдаем по семь-восемь рублей, а то и меньше, лишь бы забрали, но никто не берет. Даже наши крестьяне уже не берут, а привозят импортные и перепродают", - негодует агроном.

© Sputnik / Томас Тхайцук Арбузы гниют на полях села Адзюбжа в Гулрыпшском районе

Экспортировать арбуз – невыгодно, объясняет он. За каждый килограмм на границе установлена пошлина в 12 рублей. Перевозят абхазские арбузы в основном перекупщики.

"Но смотрите, 12 (рублей – ред.) – он отдает на границе, плюс крестьянину отдаст максимум 20 рублей, плюс ящики и за сколько он все это продаст? А там (в России – ред.) еще завозят из Турции и Греции. С каждым годом ситуация все хуже, хотя урожаи у нас больше, потому что мы посадили больше. Нас обнадежило Министерство сельского хозяйства, что все будет хорошо в этом году", - объясняет Кация.

Несколько лет назад в "Леоне" посадили редиску, которая в сезон давала до 600 тонн урожая. Владельцы надеялись, что смогут экспортировать продукцию.

"Но опять же на границе такую пошлину установили, что нам пришлось обратно все закопать. Мы посчитали, нам оставалось около пяти рублей за килограмм. А вложили мы только в покупку семян три миллиона, плюс удобрение, солярка и зарплата рабочим", - рассказал Кация.

Выход из кризиса плантаторы видят в одном – установить высокие пошлины на ввоз импортной сельхозпродукции.

© Sputnik / Томас Тхайцук Арбузы гниют на полях села Адзюбжа в Гулрыпшском районе

Очередь за клубникой

Если арбуз продукт сезонный, то клубнику выращивают в хозяйстве почти круглый год, и за ней, в отличие от арбузов, выстраивается очередь.

"Но это не тепличная клубника, она у нас растет на земле. Это ремонтантная клубника, которая дате урожай несколько раз в год", - уточняет бригадир Зураб Кокая.

Килограмм уходит за 300 рублей, на рынках и в магазинах ее цена уже 400-500 рублей. Всего выращивают четыре сорта – Альбион, Флер, Февори и Флорентина.

"Высокая цена связана с тем, что себестоимость клубники очень высокая, за ней нужен особый уход. К тому же мы платим за саженцы, которые завозим из-за границы", - объяснил Кокая.

На плантации жалуются, что продавцы на рынках повадились выдавать импортную клубнику за адзюбжинскую.

"К примеру, я видела, как в марте продавали клубнику и говорили, что она наша. Хотя на вид и на вкус она совершенно не похожа, да и первый урожай дала только сейчас. Такая же ситуация с арбузами - краснодарские выдают за наши", - делится наблюдениями бухгалтер предприятия Эльвира Камкия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Адзюбжинская клубника

Главное – дисциплина

В урожайный сезон на плантации работают около 50 человек. Большинство из них местные жители, но недавно появились работницы из Северной Кореи. В день сборщикам платят 1000 рублей.

Зарплату сотрудники получают стабильно, каждый день, вне зависимости от спроса на продукцию, уверяет бригадир Мадина Куркунава.

"Люди стояли в очереди, чтобы попасть к нам на работу. Но мы наняли и рабочих из Северной Кореи, потому что они дисциплинированны. Они выходят в пять утра и работают до вечера. Не каждый абхаз так сможет, у кого-то свое хозяйство, семья и другие обязанности", - объясняет она.

Кореянки живут прямо у поля в маленьких домиках, на русском почти не говорят, но все поручения понимают и беспрекословно выполняют. Девушки отказывались фотографироваться и впускать посторонних в свои комнаты. Но фотокорреспонденту все же удалось сделать снимок.

© Sputnik / Томас Тхайцук Работницы из Северной Кореи

"У них очень строгие правила, а традиции похлеще наших", - пояснили нам.

В редакцию мы возвращались загруженными под завязку арбузами.

"Ну, не выкидывать же нам их. Так и раздаем местным жителям и гостям", - сказали нам в хозяйстве.

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