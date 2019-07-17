Григорян подсказал, когда в Абхазии созреют самые вкусные арбузы

Начальник Сельхозуправления Гулрыпшского района Рафик Григорян в беседе на радио Sputnik Абхазия рассказал о перспективах на урожай арбуза в районе в этом году и о том, когда, по его мнению, можно попробовать самый сладкий арбуз.

В Гулрыпсшком районе почти до конца сентября крестьяне торгуют арбузами, однако как только становится прохладно, люди прекращают покупать ягоду, отметил Григорян.

"Самый вкусный и сочный арбуз, на мой взгляд, созревает в сентябре, в середине сентября, но как начнутся дожди, люди уже не покупают, все вкусно и полезно в сезон. В Гулрыпсшком районе почти до конца сентября и даже до начала октября есть арбузы", - отметил Григорян.

По словам начальника Сельхозуправления Гулрыпшского района Рафика Григоряна, уже сейчас вдоль республиканской трассы крестьяне торгуют местными арбузами.

"Крестьяне только-только начинают собирать бахчевые. Массово же сбор начнется в конце июля - начале августа. Сейчас уже вдоль дороги можно увидеть крестьян, которые торгуют бахчевыми. Килограмм арбуза уже можно купить не за 30-35, а за 25 рублей. Это хорошо для покупателей. Думаю, через 15-20 дней цена опустится до 20 рублей", - отметил Григорян.

Сезон бахчевых в Абхазии начинается в середине июля и завершается в октябре.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

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