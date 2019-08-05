Кокая рассказал о главном методе при выборе арбуза

Аграрий из села Адзюбжа Зураб Кокая, который не один год занимается выращиванием арбузов, рассказал на радио Sputnik, как правильно выбирать ягоды.

По мнению агрария, есть только один действенный метод выбора спелого арбуза для обычных покупателей.

"Главный метод – это вырезать арбуз треугольником ближе к хвостику, а не сбоку. Вырезают диаметром 7-8 сантиметров и смотрят спелый ли он. Это самый действенный метод, который использовался всегда. Я советую так делать при продаже, чтобы люди понимали, спелый ли и сладкий арбуз", - сказал Зураб Кокая.

Он сообщил, что арбузы надо собирать чуть недозрелыми, после того как ягоды полежат два-три дня, они становятся слаще. Кокая отметил, что толстая кожура арбуза не должна отпугивать покупателей, такой ягоде просто нужно время для созревания. Также имеет значение цвет арбуза в месте соприкосновения с землей.

"След, который остается от соприкосновения с землей, должен быть желтоватого цвета, а не белого. Не всегда можно выбрать арбуз и по звуку. Когда арбуз зрелый, звук не звонкий, а более гулкий. Если с удобрением перебрать, то прожилки на ягоде желтые, а они должны быть светлые", - сообщил Кокая.

Более подробно беседу можно услышать в эфире радио Sputnik Абхазия.