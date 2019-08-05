Кокая рассказал о главном методе при выборе арбуза

По мнению агрария, есть только один действенный метод выбора спелого арбуза для обычных покупателей.
"Главный метод – это вырезать арбуз треугольником ближе к хвостику, а не сбоку. Вырезают диаметром 7-8 сантиметров и смотрят спелый ли он. Это самый действенный метод, который использовался всегда. Я советую так делать при продаже, чтобы люди понимали, спелый ли и сладкий арбуз", - сказал Зураб Кокая.
Он сообщил, что арбузы надо собирать чуть недозрелыми, после того как ягоды полежат два-три дня, они становятся слаще. Кокая отметил, что толстая кожура арбуза не должна отпугивать покупателей, такой ягоде просто нужно время для созревания. Также имеет значение цвет арбуза в месте соприкосновения с землей.
"След, который остается от соприкосновения с землей, должен быть желтоватого цвета, а не белого. Не всегда можно выбрать арбуз и по звуку. Когда арбуз зрелый, звук не звонкий, а более гулкий. Если с удобрением перебрать, то прожилки на ягоде желтые, а они должны быть светлые", - сообщил Кокая.
Более подробно беседу можно услышать в эфире радио Sputnik Абхазия.