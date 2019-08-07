Сотрудник МЧС Абхазии спас тонущего туриста в шторм

Российского туриста Константина Лубянского унесло течением во время шторма в Сухуме в понедельник 5 августа. Его сумел вызволить из воды спасатель Никита Габния.

СУХУМ, 7 авг – Sputnik. Инспектор Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Абхазии Никита Габния спас тонущего во время четырехбалльного шторма гражданина России, сообщил Sputnik начальник ведомства Тенгиз Сабуа.

Инцидент произошел в Сухуме в понедельник 5 августа, когда большинство сотрудников были задействованы в спасательной операции в Гагре.

"Поступил звонок от дежурного, что в Сухуме, в районе Маяка, человек далеко заплыл и не может выплыть. Все наши водолазы были направлены в Гагру. Кроме того, у нас не было специальной техники. Но, несмотря на это, мы вместе с инспектором отправились на место", - рассказал он.

На месте спасатели увидели тонущего мужчину в 200-300 метрах от берега. Им оказался турист из России Константин Лубянский.

"Он был уже уставший. Было ясно, что не мог плыть дальше. Мы созвонились со всеми людьми, у которых есть лодки и гидроциклы, но они отказались в такой шторм выходить в море. Долго не думая, мы решили спасти тонущего своими силами. Инспектор поплыл и вытащил человека. Это мужчина лет 50. Если бы Никита Габния не доплыл до него, он бы утонул. Он был очень благодарен, объяснил, что его унесло течением", - рассказал Сабуа.

По словам Сабуа, с начала года в Абхазии утонули три человека. Ранее Sputnik сообщал о погибших в Гагре в понедельник 5 августа 19-летнем жителе Очамчыры и туристе из Москвы.

Специалист отметил, что несмотря на усилия специалистов МЧС республики, в структуре не хватает кадров и специальной спасательной техники. Больше всего трагических случаев приходится на август.

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