Увеличение раскрываемости преступлений зафиксировали в МВД

В министерстве внутренних дел Абхазии рассказали об уровне раскрываемости преступлений.

СУХУМ, 7 авг – Sputnik. Сотрудники МВД Абхазии раскрыли 66 процентов убийств, совершенных в 2018 году, сообщила пресс-служба ведомства.

Процент совершенных преступлений данной категории за прошедшие годы снизился с 11.6% до 1.7%, добавили в пресс-службе.

Так в 2018 году было 12 убийств, в 2008 году - 45 преступлений и раскрыто лишь 48.8%. В 1994 году 303 преступления при раскрываемости 29%. В 1998 году было 72 убийства, из которых раскрыто 52%.

Разбойных нападений в прошлом году было 23, раскрыто 77%. В 2008 году для сравнения было совершено 44 разбоя и раскрыто 18%. В 1994 году раскрыли 23% таких преступлений, в 1998 году 22 процента.

Особо тяжкое преступление – похищение граждан. Наивысший показатель преступности по этой категории зарегистрирован в 1995 году – 45 фактов похищения граждан. Наименьший показатель зарегистрирован в 2017 году – 1 преступление, говорится в сообщении.

Отмечается, что в МВД фиксируют увеличение раскрываемости преступлений, связанных с незаконным ввозом наркотиков. Динамика выявления таких преступлений растет, высокий показатель раскрываемости зафиксирован за 2018 год, добавили в пресс-службе.

В ходе проведенных оперативно-розыскных и следственных мероприятий установлены и выявлены организаторы наркотрафика на территорию республики. В отношении них проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия. Ряд уголовных дел в отношении лиц, организовавших наркотрафик в Абхазию, переданы Генеральной прокуратурой для расследования и принятия законного решения в Россию, говорится в сообщении.