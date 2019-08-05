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МВД

Явились добровольно: разыскиваемые сотрудники МВД Абхазии взяты под стражу

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Дело Анзора Тарба (7)
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Сухумский городской суд ранее удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Абхазии об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении ряда должностных лиц МВД Республики Абхазия.

СУХУМ, 5 авг – Sputnik. Сухумский городской суд заключил под стражу до 28 августа 2019 года начальника отдела УУР МАД Виталия Кулова и старшего оперуполномоченного этого же управления Адгура Аутлева, сообщается на сайте суда.

"19 июля Виталий Кулов и Адгур Аутлев были объявлены в розыск, а 29 июля 2019 года последние добровольно явились в следственные органы и в тот же день были задержаны по подозрению в превышении должностных полномочии", - говорится в сообщении суда.

По версии предварительного следствия, сотрудники МВД Республики Абхазия в ночь на 11 июля 2019 года в служебном кабинете 303, в здании МВД Республики Абхазия, требуя признания вины в соучастии совершения особо тяжкого преступления - похищения Омара Мерцхулава, применили физическое насилие к Анзору Тарба, ранее подвергнутому административному аресту на 15 суток. В результате применения физического насилия, Анзору Тарба были причинены множественные телесные повреждения несовместимые с жизнью, говорится в сообщении.

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Сотрудников МВД, подозреваемых по делу Тарба, перевели под домашний арест

13 июля министр внутренних дел Абхазии Гарри Аршба сообщил, что на сотрудников МВД завели уголовное дело  по факту превышения должностных полномочий при исполнении служебных обязанностей, которое "выразилось в применении физического насилия к административно задержанному Тарба Анзору Валиковичу и повлекло за собой смерть последнего".

Дело о гибели Анзора Тарба в числе других резонансных дел, обсуждалось на совещании у президента Абхазии Рауля Хаджимба с участием генерального прокурора, министра внутренних дел, председателя СГБ.

В четверг 18 июля сотрудники Министерства внутренних дел Абхазии собрались у здания Генеральной прокуратуры в поддержку задержанных коллег, подозреваемых по делу Анзора Тарба. 

Суд подчеркнул, что упомянутые в настоящем сообщении лица "считаются невиновными, пока их вина не будет доказана и установлена вступившим в законную силу судебным приговором".

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Темы:
Дело Анзора Тарба (7)

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Теги:
МВД Абхазии, Сухумский городской суд


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