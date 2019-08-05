Явились добровольно: разыскиваемые сотрудники МВД Абхазии взяты под стражу

Сухумский городской суд ранее удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Абхазии об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении ряда должностных лиц МВД Республики Абхазия.

СУХУМ, 5 авг – Sputnik. Сухумский городской суд заключил под стражу до 28 августа 2019 года начальника отдела УУР МАД Виталия Кулова и старшего оперуполномоченного этого же управления Адгура Аутлева, сообщается на сайте суда.

"19 июля Виталий Кулов и Адгур Аутлев были объявлены в розыск, а 29 июля 2019 года последние добровольно явились в следственные органы и в тот же день были задержаны по подозрению в превышении должностных полномочии", - говорится в сообщении суда.

По версии предварительного следствия, сотрудники МВД Республики Абхазия в ночь на 11 июля 2019 года в служебном кабинете 303, в здании МВД Республики Абхазия, требуя признания вины в соучастии совершения особо тяжкого преступления - похищения Омара Мерцхулава, применили физическое насилие к Анзору Тарба, ранее подвергнутому административному аресту на 15 суток. В результате применения физического насилия, Анзору Тарба были причинены множественные телесные повреждения несовместимые с жизнью, говорится в сообщении.

13 июля министр внутренних дел Абхазии Гарри Аршба сообщил, что на сотрудников МВД завели уголовное дело по факту превышения должностных полномочий при исполнении служебных обязанностей, которое "выразилось в применении физического насилия к административно задержанному Тарба Анзору Валиковичу и повлекло за собой смерть последнего".

Дело о гибели Анзора Тарба в числе других резонансных дел, обсуждалось на совещании у президента Абхазии Рауля Хаджимба с участием генерального прокурора, министра внутренних дел, председателя СГБ.

В четверг 18 июля сотрудники Министерства внутренних дел Абхазии собрались у здания Генеральной прокуратуры в поддержку задержанных коллег, подозреваемых по делу Анзора Тарба.

Суд подчеркнул, что упомянутые в настоящем сообщении лица "считаются невиновными, пока их вина не будет доказана и установлена вступившим в законную силу судебным приговором".

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