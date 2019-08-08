МИД Абхазии оценил события времен грузино-осетинской войны 2008 года

МИД Абхазии направил ноту соболезнования в Министерство иностранных дел Южной Осетии по случаю 11-й годовщины со дня начала грузинской агрессии против республики.

СУХУМ, 8 авг - Sputnik. События 8 августа 2008 года, когда Грузия напала на Южную Осетию, еще раз показали истинное лицо грузинской политики, направленной на уничтожение мирного населения, заявило министерство иностранных дел Абхазии.

"Народ Республики Южная Осетия, проявивший всю свою самоотверженность и храбрость, в едином порыве встал на защиту Родины. Ценой жизни своих сыновей и дочерей он выстоял и дал отпор врагу. Эти героические дни навсегда вписаны в летопись современной истории государства", - сказано в ноте МИД Абхазии.

Внешнеполитическое ведомство Абхазии также обратило внимание на то, что абхазский народ, "испытавший все тяготы войны (1992 – 1993 гг. – ред.), живущий с болью и горечью от потери родных и близких, скорбит вместе с братским народом Южной Осетии по жертвам этого бесчеловечного акта агрессии".

"Благодаря Российской Федерации, пришедшей на помощь народу Южной Осетии, сегодня Республика Южная Осетия и Республика Абхазия живут в безопасности и динамично развивают свои государства", - подчеркивается в заявлении.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство России, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.

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