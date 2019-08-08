Память жертв "Пятидневной войны" в Южной Осетии почтили в Абхазии

СУХУМ, 8 авг – Sputnik, Асмат Цвижба. Память жертв грузино-югоосетинского конфликта 2008 года почтили в Посольстве Южной Осетии в Абхазии 8 августа.

"Реализуя свой замысел, грузинские войска планомерно разрушали больницы, школы, объекты культуры и исторической памяти Южной Осетии. Цхинвал разрушался, количество жертв росло с каждой минутой. В неравных условиях защитники народа не дрогнули, немногочисленные силы обороны Южной Осетии практически трое суток оказывали сопротивление. Расчеты агрессора превратить страну в чистое поле за считанные часы не оправдались. Мы никогда не забудем подвиг российских солдат, пришедших на помощь в самые тяжелые дни 2008 года. Имена павших воинов всегда будут жить в памяти всех поколений народа Южной Осетии", - обратился к собравшимся посол Южной Осетии в Абхазии Олег Боциев.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба отметил, что события 2008 года в Южной Осетии свидетельствуют о намерениях Грузии во что бы то ни стало заставить Абхазию и Южную Осетию войти в состав грузинского государства.

"Эта страница останется в истории Грузии черным пятном. Это попытка совершить геноцид не только в отношении осетинского народа. Мы прекрасно знаем, что если бы удалось там, события развернулись бы и в нашем государстве. Мы всегда выражаем глубокую благодарность России за то, что были приняты беспрецедентные шаги в отношении защиты осетинского народа. Вечная память всем погибшим, мирным людям, ополченцам, миротворцам и воинам, которые отдали свои жизни, чтобы сохранилась эта страна", - добавил он.

По словам посла России в Абхазии Алексея Двинянина, 8 августа 2008 года стало переломной датой, изменившей баланс сил в регионе.

"Вероломное нападение грузинских войск на Южную Осетию стало очередным примером откровенной агрессии со стороны Тбилиси. Грузинские власти не сделали никаких выводов после поражения в Абхазии и снова пошли на опасную авантюру. Уверен, что настанет время, когда грузинским разжигателям двух войн придется ответить за свои злодеяния перед народами Южной Осетии и Абхазии. В августе 2008 года Россия справедливо и честно протянула руку помощи Цхинвалу и принудила Грузию к миру. Сегодня мы оказываем поддержку в развитии Южной Осетии, способствуем ее международному признанию, отстаиваем ее позиции на порой непростых переговорах. 8 августа - это во многом трагическая дата, но в то же время и начало освобождения от грузинских оков, поэтому я хочу поздравить всех с этой датой", - отметил он.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

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