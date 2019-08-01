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Южная Осетия направила в Госдуму обращение о признании геноцида осетин

© Sputnik / Григорий Сысоев
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В июне 1920 года правительство Грузии направило войска для подавления Южной Осетии, заявившей о своем праве на самоопределение и присоединении к Советской России. Грузинскими войсками была уничтожена большая часть населенных пунктов Южной Осетии.

СУХУМ, 1 авг – Sputnik. Парламент Южной Осетии направил в Госдуму России обращение о признании геноцида югоосетинского народа со стороны Грузии в 1920 году, сообщает Sputnik Южная Осетия.

"Количество потерь осетинского населения в 1920 году по различным оценкам составило от 8 до 25 процентов от его общей численности. Массовые убийства осетин грузинскими войсками и гибель людей в 1920 году явились прямым следствием умышленных действий властей Грузии, направленных на массовое физическое истребление части осетинского народа и этническую чистку территории Южной Осетии", - говорится в обращении, текст которого размещен на сайте правительства республики.

© Foto / OSCE/Mikhail Evstafiev
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В Госдуме России уже заявили, что рассмотрят обращение Южной Осетии на ближайшей сессии нижней палаты парламента.

"В Государственной думе с вниманием отнеслись к заявлению парламента Южной Осетии о признании геноцида южных осетин в 1920 году со стороны Грузии. На ближайшем заседании Совета Госдумы, в состав которого входит руководство Думы, главы всех политических фракций и председатели комитетов, мы рассмотрим это обращение", - сказал спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, слова которого приводит РИА Новости.

В начале июля российский президент Владимир Путин посоветовал грузинским властям изучить историю отношений с народами Абхазии и Южной Осетии. Он также предостерег власти Грузии от повторения ошибок Михаила Саакашвили, развязавшего войну в Южной Осетии, а также его предшественников.

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Теги:
геноциды, Грузия, Южная Осетия


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