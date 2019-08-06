Бибилов: Южная Осетия должна войти в состав России

СУХУМ, 6 авг — Sputnik. Южная Осетия должна войти в состав России и осетинский народ должен быть объединен, заявил президент республики Анатолий Бибилов на встрече с журналистами во вторник 6 августа.

Как отмечает Sputnik Южная Осетия, Бибилов подчеркнул, что если народ разделен, он не может развиваться, поэтому идеология должна быть одна – объединение осетинского народа и развитие этого объединенного этноса "в фарватере России, в векторе общего развития Российской Федерации".

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство России, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.

Впоследствии Абхазию и Южную Осетию признали Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу, а 29 мая 2018 года о признании независимости республик объявила Сирия.

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