Все идет по плану: как в Абхазии готовятся к выборам президента

По предварительным данным Центральной избирательной комиссии Абхазии, в выборах президента республики могут принять участие около 117 тысяч избирателей.

СУХУМ, 8 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. В районах Абхазии проходит подготовка к предстоящим выборам президента страны, которые состоятся 25 августа.

Заместитель главы администрации Гагрского района Гайк Челингарян рассказал, что в районе пять округов, в которых 29 избирательных участков. Места нахождения избирательных участков уже определены, избирательные комиссии укомплектованы.

"Мы должны из ЦИКа получить списки избирателей, которые мы передадим в окружные комиссии, где они будут сверяться, чтобы за десять дней до выборов мы могли проверить и вывесить их", - заметил он.

При организации состава избирательной комиссии была проблема, так как в летний период многие работают в курортной сфере. Несмотря на это, удалось собрать людей, которые будут участвовать в проведении выборов.

"Некоторые избирательные участки уже укомплектованы, в других такая работа еще будет проводиться, все идет по плану. Мы проводим подготовку по линии МЧС и МВД, информируем, где у нас избирательные участки, в день выборов они естественно будут организовывать дежурства", - отметил Челингарян.

О том, как готовятся к выборам президента в Галском районе, рассказал председатель окружной избирательной комиссии района Астамур Асландзия.

"Сейчас мы работаем над списком избирателей по нашему округу №35. Мы ждем получения урн от Центральной избирательной комиссии, в остальном наши избирательные участки укомплектованы и готовы к предстоящим выборам", - сказал Асландзия.

Всего в предстоящих выборах могут принять участие более чем 800 избирателей, проинформировал он.

Заместитель главы администрации Гулрыпшского района Гурам Хаджимба рассказал, что в районе три избирательных округа, всего в выборах могут принять участие около 12 тысяч человек.

"Мы готовы к выборам, уже есть кабины для голосования, урны. Единственное, мы должны получить списки избирателей от ЦИКа, после проведения работ со списками мы их вывесим на избирательных участках", - подчеркнул Хаджимба.

Те, кто по состоянию здоровья не сможет проголосовать на участке, сможет сделать это на дому. Выездное голосование будут организовано на всей территории Абхазии.

В Очамчырском районе будут открыты 33 избирательных участка, рассказал заместитель главы администрации Очамчырского района Славик Кучуберия.

"Есть села, в которых будут работать по два избирательных участка, всего в Очамчырском районе шесть округов. Все избирательные участки готовы к проведению выборов президента Абхазии", - сообщил он.

В районе около 16 тысяч избирателей, из них, по средним показателям, в выборах участвует около 12-13 тысяч человек, отметил Кучуберия.

"Бюллетени будут получены за день до дня выборов, затем их перераспределят по всем избирательным участкам", - сказал замглавы Очамчырского района.

Глава администрации Сухумского района Валерий Смыр рассказал, что в выборах президента могут принять участие около семи с половиной тысяч человек.

"У нас три избирательных округа, у нас все готово для проведения голосования. В высокогорном селе Псху, как и всегда, будет отправлена избирательная комиссия на вертолете, люди, живущие там, смогут принять участие в голосовании", - отметил глава района.

Из общего количества избирателей около 500 человек еще не заменили старые абхазские паспорта на новые образцы, однако процесс подачи документов по замене паспортов продолжается, сообщил Смыр.

О подготовке к предстоящим выборам рассказала и глава администрации Ткуарчалского района Аида Чачхалия. "В нашем районе два избирательных округа и восемь участков, они все будут оборудованы к предстоящим выборам. Один из избирательных участков будет располагаться в средней школе №5, где сейчас идет ремонт, который в скором времени завершится", - подчеркнула она.

Правом голоса в Ткуарчалском районе обладают до семи тысяч человек, сообщила Аида Чачхалия.

Как рассказал представитель ЦИК Абхазии по Гудаутскому району Роман Герия, в районе семь избирательных округов и 31 участок. По предварительному списку участие в выборах могут принять около 20 тысяч избирателей.

"С 15 августа списки будут вывешиваться в избирательных участках, но они будут уточняться до дня выборов 25 августа, люди будут голосовать и по дополнительному списку", - сообщил Герия.

По предварительным данным, в целом по республике – около 117 тысяч избирателей.

"Подготовка избирательных участков продолжается, в преддверии выборов все участки будут оснащены всем необходимым для проведения голосования", - подчеркнул представитель ЦИК.

Выборы президента Республики Абхазия состоятся 25 августа 2019 года. Впервые за историю президентских выборов в Абхазии в кампании участвуют 10 претендентов. Всего в Абхазии насчитывается 152 избирательных участка.

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