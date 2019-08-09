Смех без причины: нездоровый признак

Психолог Илона Воуба рассказала о том, что такое смех, когда он бывает нездоровым и как смех может излечить от тяжелых недугов.

СУХУМ, 1 апр – Sputnik. Смех без причины с профессиональной точки зрения вызывает сомнения в психологическом здоровье человека, рассказала на радио Sputnik Абхазия психолог Илона Воуба.

"Когда человек без причины и долго смеется, могут закрасться сомнения о здоровье человека, в особенности, если углубляться в психологию, можно заподозрить, что человек скрывает какое-то травматическое состояние. Это одна из разновидностей смеха – истерический. Нормальный и естественный смех полезен для здоровья, заряжает бодростью, успокаивает нервы, расслабляет мышцы", — отметила Воуба.

По словам психолога, смех служит хорошей терапией для лечения даже очень тяжелых заболеваний, и во всем мире это очень популярно. Известно, что в клиниках Германии к тяжело больным детям приходят клоуны, в Индии, где существует памятник богу смеха, врачи для улучшения эмоционального и физического состояния придумали специальную йогу смеха.

У смеха много форм и проявлений, добавила Илона Воуба. Специалисты разделяют смех на юмористический, социальный, ликующий, защитный, истерический, физиологический, вызванный наркотическими веществами или же, к примеру, от щекотки и патологический, вызванный душевными заболеваниями.

"Смех играет в жизни человека важную социальную роль. Когда человек остается в одиночестве, он смеется гораздо реже, чем во время общения с другими людьми. В этом случае речь идет о связи между юмором и смехом. На первый взгляд, это образовывает неразрывное единство как стимул и реакцию, однако во время одиночества люди могут оценивать юмор, но не смеяться или смеяться не так заразительно и громко", — поделилась тонкостями человеческой психологии Воуба.

Многие люди болезненно воспринимают, когда смеются в их присутствии, и думают, что насмехаются над ними. По мнению психолога, это говорит о нарушении их внутренней гармонии с окружающими.

Воуба также поделилась результатами экспериментов западных ученых в области смеха, по результатам которых выяснили, что именно женский смех вызывает больше эмоций у людей.

По смеху можно определить, каким характером обладает человек, уверена психолог, и в подтверждение своей точки зрения она процитировала русского писателя Федора Достоевского.

"Достоевский писал, что истинная натура человека распознается по смеху, я думаю, что это абсолютно нормальное явление, если мы пытаемся определить для себя, что это за человек и какими свойствами характера он обладает, когда он смеется так или иначе", — считает Воуба.

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