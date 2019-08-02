Абхазские и российские археологи начали раскопки Меркульского городища

СУХУМ, 2 авг – Sputnik, Сария Кварацхелия. Начались археологические раскопки Меркульского городища в Очамчырском районе, рассказала кандидат исторических наук, сотрудник отдела классической археологии Института археологии РАН Галина Требелева.

По словам археолога, здесь с IV века до нашей эры по XV век нашей эры проживало абхазское население.

"Это уникальное городище, расположенное на территории Абхазии. Предыдущие исследования самого плато городища показали, что население здесь жило с IV века до нашей эры. Это достаточно крупное городище именно с абхазским населением, это не черноморская колония, не имеет отношения к греческим или римским. Это именно местное городище, местного населения. Такие городища, именно абхазские, в Абхазии ранее не исследовались", – рассказала Требелева.

Археологи ранее исследовали храм V века и одну из оборонительных башен, расположенные на территории городища. На этот раз они планируют изучить вторую башню, от которой сохранились только три стены. Ученые хотят выяснить, была ли четвертая стена и из какого материала были построены сооружения.

"Мы уже исследовали первую башню. Скорее всего, она была построена в позднеантичное время, потому что построена в римской технике. Окончательная дата функционирования, по обнаруженному нами верхнему слою пожара, – XV век. В этом году мы планируем исследовать дальнюю башню. Она сохранилась хуже первой башни. Стены руинизированы, но там уже очевидно, что у башни было три стены. Она примыкает к высокому холму, цель нашего исследования в этом году - узнать, была ли четвертая стена или башня была пристроена к этому холму. Посмотрим, какие сюрпризы преподнесут наши исследования", – поделилась планами археолог.

Археологические раскопки, которые начались 2 августа, планируют завершить до 20 августа.

Меркульское городище было обнаружено случайно абхазскими и российскими учеными в 2015 году во время раскопок в Очамчырском районе.

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