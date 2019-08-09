Суд в Абхазии вынес приговор обвиняемому в убийстве четырех человек в Галском районе

Преступление было совершено восемь лет назад, подозреваемый скрывался в России, где также попал в тюрьму.

СУХУМ, 9 авг - Sputnik. Верховный суд Абхазии вынес обвинительный приговор по делу об убийстве четырех человек, которое произошло в селе Гагида Галского района в 2011 году, сообщается на сайте прокуратуры республики.

Отар Онериевич Баркая 19 марта 2011 года, "вооружившись незаконно хранимым и носимым огнестрельным оружием – автоматом системы "Калашников", используя незначительный повод, ссору возникшую в ходе застолья, из хулиганских побуждений совершил умышленное убийство Мебония Тенгиза, Кварацхелия Давида, Кварацхелия Важи, а также Плиева Сулико", - говорится в сообщении.

Баркая в этот момент находился в состоянии алкогольного опьянения, отметили в прокуратуре.

После убийств в Галском районе мужчина выехал в Россию, где скрывался с 2011 по 2019 год.

В прокуратуре Абхазии сообщили, что на территории России Баркая также "отбывал наказание за совершение умышленных преступлений", каких именно – не сообщается.

Действия Отара Баркая прокуратурой Абхазии квалифицированы по пунктами "а", "д", "е", "и" части 2 статьи 99 (убийство двух и более лиц, совершенные с особой жестокостью, общеопасным способом, из хулиганских побуждений) и частью 1 статьи 217 (незаконные приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов) УК Республики Абхазия.

Баркая признан виновным и осужден к 20 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Полная версия приговора будет изготовлена в течение 20 рабочих дней со дня провозглашения приговора и вручена сторонам, отметили в прокуратуре.

Суд огласил вводную и результативную часть вердикта, пока приговор не вступил в законную силу, Отар Баркая считается невиновным.

Читайте также: