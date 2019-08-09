Без паники: лихорадка Западного Нила пока не грозит Абхазии

По информации Роспотребнадзора в 2019 году на территории Краснодарского края было зарегистрировано 7 случаев заболевания лихорадкой Западного Нила.

СУХУМ, 9 авг – Sputnik, Асмат Цвижба. В Абхазии не зарегистрировано ни одного случая заболевания лихорадкой Западного Нила, сообщила Sputnik главный санитарный врач страны Людмила Скорик.

"Но настороженность у Министерства здравоохранения Абхазии по ввозу данного заболевания извне присутствует. Поэтому в настоящий период министр здравоохранения дал указание по проведению всех необходимых мероприятий по ранней диагностике в медицинских учреждениях Абхазии у лихорадящих больных. Никакой паники у населения возникать не должно, так как само по себе заболевание не возникает. Если врач сочтет необходимым сделать забор материала на исследование по соответствующим симптомам при обращении к нему, это будет сделано в лечебном учреждении", - объяснила Скорик.

По словам главного санитарного врача, переносчики болезни – комары и клещи.

"К сожалению, в фауне Абхазии присутствуют комары рода кулекс, которые переносят это заболевание, но для его возникновения нужен сам источник – больной человек", - добавила она.

Лихорадка Западного Нила – инфекционное заболевание, передающееся человеку преимущественно зараженными комарами и реже клещами.

Природные очаги лихорадки формируются в основном во влажных экосистемах – поймах и дельтах рек, часто затопляемых территориях.

Заражение человека чаще всего происходит в результате укусов инфицированных комаров или клещей. Болезнь начинается с озноба и повышения температуры до 38-40°С. Основные симптомы – головная боль, головокружение, озноб, боль в мышцах и суставах, слабость.

Вакцины от лихорадки Западного Нила не разработано. Если после укуса комара через несколько дней появились симптомы заболевания, необходимо срочно обратиться к врачу.

Роспотребнадзор Краснодарского края ранее сообщил о том, что в 2019 году на территории края было зарегистрировано 7 случаев заболевания лихорадкой Западного Нила.

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