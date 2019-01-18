Токсичность воздуха, рак, грипп и еще 7 глобальных угроз 2019 года по версии ВОЗ

СУХУМ, 18 янв - Sputnik. Всемирная организация здравоохранения анонсировала стратегический план на пять лет, целью которого будет помощь трем миллиардам человек без доступа к страхованию и качественным медицинским услугам.

В рамках реализации проекта эксперты ВОЗ назвали главные угрозы здоровью населения планеты.

© Sputnik / Виталий Аньков Названа главная причина смертности во всем мире

Список угроз возглавило загрязнение воздуха. Загрязненным, а именно – токсичным, воздухом дышит в наши дни 9 из 10 людей, что приводит к семи миллионам преждевременных смертей. На втором месте расположились неинфекционные заболевания, такие как диабет, рак или нарушение работы сердца, жертвами которых становятся 41 миллион человек ежегодно. Глобальная пандемия гриппа считается экспертами ВОЗ третьей по уровню опасности. Специалисты ведут мониторинг циркуляции вируса гриппа в 114 странах, не исключая, что масштабная эпидемия может обрушиться на мир в любой момент.

Сложные и опасные для жизни условия (кризисы, войны, природные катаклизмы и так далее) подвергают риску 1,6 миллиарда человек - это почти 22% населения планеты. Бактерии становятся все более устойчивы к антибиотикам, и это не позволяет победить туберкулез и другие смертельные заболевания. До сих пор не побеждена лихорадка Эбола: в 2018 году в Демократической Республике Конго наблюдалось две отдельные вспышки, распространившиеся на города с населением, превышающим один миллион человек.

© Sputnik / Максим Богодвид Иммунитета нет: новые штаммы гриппа "атакуют"

А следующей серьезной угрозой человечеству является слаборазвитая система первичной медицинской помощи, характерная для многих небогатых стран, и оценивается Всемирной организацией здравоохранения как одна из главных угроз человечеству.

Восьмую строчку в списке глобальных проблем впервые заняло негативное отношение людей к иммунизации. Эксперты отмечают, что отказ от прививок "угрожает обратить вспять прогресс, достигнутый в борьбе с болезнями". Вакцинация предотвращает 2-3 миллиона смертей в год, но это число можно было бы увеличить на 1,5 миллиона, если бы люди относились к вопросу ответственнее.

Новая кожная болезнь появилась в Австралии: ученые в недоумении>>

Замыкают список 10 всемирных угроз два недуга, вызываемых вирусами. Один из них – заразная лихорадка денге: до 390 миллионов инфицированных за год. Второй непобежденный противник – ВИЧ, который ежегодно уносит почти миллион жизней.

ВОЗ рассказала, из-за чего здоровье 1,4 миллиарда человек будет под угрозой>>

Между тем не все люди отказываются от прививок по причине убеждений: на планете есть немало мест, куда вакцины доставить очень сложно.