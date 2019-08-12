ЦИК аннулировал регистрацию Дасаниа на пост кандидата в вице-президенты Абхазии

Кандидат в вице-президенты Абхазии Давид Дасания в интервью Sputnik 9 августа заявил о том, что снимает свою кандидатуру с предстоящих выборов главы государства, которые пройдут 25 августа.

СУХУМ, 12 авг – Sputnik. Центризбирком Абхазии аннулировал регистрацию Давида Дасаниа в качестве кандидата в вице-президенты Абхазии, сообщили Sputnik в ЦИК республики в понедельник 12 августа.

"В ЦИК поступило заявление от кандидата в вице-президенты Давида Дасаниа. Решением ЦИК Абхазии от 12 августа 2019 года, регистрация Дасаниа в качестве кандидата в Вице-президент аннулирована",- сообщила Sputnik секретарь ЦИК Абхазии Ануш Ходжикян.

Дасания выдвигался в качестве кандидата в вице-президенты Абхазии в команде кандидата в президенты Астамура Отырба.

Председатель Центральной избирательной комиссии Абхазии Тамаз Гогия рассказал, что согласно десятой статье закона "О выборах президента", кандидат в вице-президенты Абхазии может снять свою кандидатуру, обратившись с письменным заявлением в ЦИК.

Согласно выборному законодательству, кандидат в президенты не может не назвать имя другого кандидата в вице-президенты страны.

Выборы главы государства состоятся в Абхазии 25 августа 2019 года.

По предварительным данным Центральной избирательной комиссии Абхазии, в выборах президента республики могут принять участие около 117 тысяч избирателей. Выборы президента Республики Абхазия состоятся 25 августа 2019 года. Впервые за историю президентских выборов в Абхазии в кампании участвуют 10 претендентов. Всего в Абхазии насчитывается 152 избирательных участка.

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