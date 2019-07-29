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Не хватило места: в бюллетенях не будет биографий кандидатов в президенты Абхазии

© Sputnik Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Выборы президента Абхазии (45)
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Законопроект "О внесении изменения в Закон "О выборах президента" был принят во втором и окончательном чтении на сессии Парламента в понедельник 29 июля.

СУХУМ, 29 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии принял решение об исключении из избирательного бюллетеня данных о годе рождения, месте жительства, основного места работы или службы, занимаемой должности кандидатов в президенты и вице-президенты Абхазии, а также сведения о том, кем был выдвинут кандидат, сообщил Sputnik постоянный представитель президента в Парламенте Дмитрий Шамба.

© Sputnik Томас Тхайцук
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Предложение о внесении изменений в Закон "О выборах президента" поступило в Парламент от Центральной избирательной комиссии и было одобрено комитетом по государственно-правовой политике. По словам Шамба, по решению Парламента, исключенные из бюллетеня биографические данные будут вывешены на каждом избирательном участке, чтобы избиратели могли с ними ознакомиться.

"Эти данные не играют никакой информативной роли, а при изготовлении бюллетеней приходилось печатать их очень мелким шрифтом, не все избиратели могли при желании их прочитать. Из-за количества кандидатов при подготовке проекта бюллетеня даже формата А3, вся информация не помещалась на двух языках", - объяснил он.

Кроме того, при включении биографии кандидатов в президенты и вице-президенты в бюллетени, пришлось бы печатать все экземпляры в типографии, а не в ЦИКе, как это было ранее, отметил Шамба.

"Это было сделано также для того, чтобы было больше прозрачности и представители кандидатов присутствовали при печати бюллетеней. После принятия поправки бюллетени, как и ранее, будут печататься в ЦИКе в формате А3. На оборудовании стоит счетчик, который указывает количество напечатанных экземпляров. Все бюллетени отсчитываются и отпечатываются при участии представителей кандидатов в президенты", - добавил он.

Президентские выборы в Абхазии пройдут 25 августа. На пост президента Абхазии претендуют десять кандидатов: Рауль Хаджимба, Леонид Дзапшба, Алхас Квициния, Шамиль Адзынба, Олег Аршба, Алмас Джапуа, Астамур Тарба, Астамур Какалия, Астамур Отырба и Артур Анкваб.

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Темы:
Выборы президента Абхазии (45)
Теги:
Астамур Тарба, Алмас Джапуа, Астамур Отырба, Олег Аршба, Алхас Квициния, Артур Анкваб, Леонид Дзапшба, Астамур Какалия, Шамиль Адзынба, Рауль Хаджимба, Народное собрание Абхазии, выборы президента Абхазии


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