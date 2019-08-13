Показать нашу Абхазию: Валерия Адлейба рассказала о съемках в российском фильме

Съемки эпизодов документального социального фильма "Интернет для всех" проходили в Абхазии с 8 по 13 августа.

СУХУМ, 13 авг – Sputnik, Бадри Есиава. Исполнительница одной из главных ролей в российском документальном фильме "Интернет для всех" Валерия Адлейба и режиссер картины, президент Фонда социального кино России Михаил Комлев рассказали о проекте в эфире радио Sputnik Абхазия.

Режиссер уточнил, что Абхазия – это одна из нескольких съемочных площадок, где свою историю того, как интернет изменил жизнь, расскажет молодая абхазская певица, победительница вокального проекта на НТВ "Ты супер!" Валерия Адлейба.

"С Валерией мы познакомились, когда я снимал свой первый фильм про детей сирот "Мать". Я тогда пригласил Валерию в Москву на выступление, было много детей из проекта, звезд, СМИ. Мы тогда с ней по-настоящему подружились. Потом я снимал следующий фильм "Бабочка", про детей с особенностями развития. В том фильме сыграли такие известные люди, как Эвелина Бледанс, Елена Захарова, Станислав Садальский и другие", - поделился Комлев.

Фильм "Интернет для всех" снимается при поддержке координационного центра при правительстве России. Главная цель этого кино заключается в том, чтобы рассказать зрителям о том, как интернет может изменить жизнь любого человека. В случае с Лерой Адлейба в ленту войдет ее этап в жизни, когда она принимала участие в вокальном телепроекте "Ты супер!".

"Мы стали искать интересных героев, и первая, о ком я подумал, была Валерия, так как она должна рассказать свою историю зрителям, ее любят, она очень добрый, честный человек. Мы уже объехали много разных городов, в том числе были в Татарстане, где снимали "Бурановских бабушек". И Лера, и "Бурановские бабушки" – это труд Виктора Дробыша. Мне показалось, что здорово связать это вместе и рассказать об этом", - отметил режиссер.

Авторы ленты продолжительностью 45 минут покажут историю десяти героев, которым с помощью интернета удалось наладить свою жизнь и найти свое место в ней. Например, один из героев фильма житель Нижнего Новгорода. Ему 41 год, и тридцать лет из них он провел в инвалидном кресле. Несмотря на недуг, он смог начать бизнес в интернете и через несколько месяцев доход интернет-магазина составлял около трех миллионов рублей.

Валерия Адлейба призналась, что после того как ей поступило предложение сняться в этом фильме, она сразу согласилась и была рада помочь Михаилу.

"Михаил - наш друг, и я сразу согласилась, обрадовалась тому, что это хорошая возможность поделиться своей историей. Помимо этого, мы объездили немало красивых мест в Абхазии, которые войдут в кино, и это хорошая возможность в очередной раз показать жителям других стран нашу Абхазию, ее природу", - поделилась Адлейба.

Первый день съемок начался в 5:00 и выдался сложным, но веселым, призналась молодая артистка.

"Мы встали в 5:00 и поехали на озеро Рица. Там мы катались на катамаране, я спела несколько песен. В тот же день мы поехали в Новоафонскую пещеру, где хорошая акустика, и мы решили это использовать", - рассказала Валерия.

В курортный сезон в пещере Нового Афона большой поток туристов, и съемочной группе, состоящей из режиссера и двух операторов, периодически приходилось прерывать работу. Пока туристы проходили зал, где шли съемки, творческая команда одевала теплые вещи и грелась, добавил Михаил Комлев.

Съемки фильма "Интернет для всех" завершатся во вторник 13 августа. Премьера картины назначена на 19 сентября 2019 года в большом зале Дома кино в Москве, куда пригласят около одной тысячи человек.

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