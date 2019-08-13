Гранаты времен Отечественной войны в Абхазии обезврежены в Очамчырском районе

СУХУМ, 13 авг – Sputnik. Сотрудники отдела по обезвреживанию взрывоопасных предметов МЧС Абхазии обнаружили гранаты в селах Члоу и Тамыш Очамчырского района, сообщила пресс-служба МЧС Абхазии.
"Сотрудники МЧС Абхазии обезвредили и уничтожили путем подрыва обнаруженные в селе Члоу боеприпасы времен Отечественной войны 1992-93 годов. А именно: РПГ–26 (ручная противотанковая граната - ред.) в количестве одной единицы и РКГ-3 (ручная кумулятивная граната - ред.) – одну единицу", - сказано в сообщении.
Кроме того, в селе Тамыш обезврежена и доставлена на склад боеприпасов МЧС для утилизации граната ПГ-7.
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