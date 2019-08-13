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Гранаты времен Отечественной войны в Абхазии обезврежены в Очамчырском районе

© Foto / МЧС Абхазии
В Абхазии
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Противотанковая и кумулятивная гранаты были найдены в селах Очамчырского района.

СУХУМ, 13 авг – Sputnik. Сотрудники отдела по обезвреживанию взрывоопасных предметов МЧС Абхазии обнаружили гранаты в селах Члоу и Тамыш Очамчырского района, сообщила пресс-служба МЧС Абхазии.

"Сотрудники МЧС Абхазии обезвредили и уничтожили путем подрыва обнаруженные в селе Члоу боеприпасы времен Отечественной войны 1992-93 годов. А именно: РПГ–26 (ручная противотанковая граната - ред.) в количестве одной единицы и РКГ-3 (ручная кумулятивная граната - ред.) – одну единицу", - сказано в сообщении.

© Foto / МЧС Абхазии
Сотрудники МЧС Абхазии обезвредили и уничтожили РПГ–26 и РКГ-3

Кроме того, в селе Тамыш обезврежена и доставлена на склад боеприпасов МЧС для утилизации граната ПГ-7.

© Foto / МЧС Абхазии
Сотрудники МЧС Абхазии обезвредили и уничтожили РПГ–26 и РКГ-3

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Теги:
саперы, МЧС Абхазии, гранатометы, гранаты


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