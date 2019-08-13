Минкульт Абхазии запустил геоинформационную систему

В геоинформационную систему вошли порядка двух тысяч объектов историко-культурного наследия Абхазии.

СУХУМ, 13 авг – Sputnik, Сария Кварацхелия. Министерство культуры Абхазии запустило геоинформационную систему (ГИС), сообщила на презентации проекта министр культуры Эльвира Арсалия.

"Геоинформационная система – начальный этап. Надеюсь, что далее последуют следующие этапы развития этого проекта, который позволяет сохранить наше историко-культурное наследие в непростое время", – сказала Эльвира Арсалия.

К разработке программы приступили в 2016 году. Над проектом работала исполнительный директор "ЭкоГеоПроект" Инна Барчан. За это время была создана цифровая система учета по двум тысячам объектов историко-культурного наследия.

По словам разработчика, теперь пользователи смогут быстро находить информацию об охраняемых объектах и отслеживать их состояние.

"Система позволяет получить большой массив полезной информации в одном окне. Отслеживать состояние объектов можно благодаря мониторингу специалистов, которые будут осуществлять полевые выезды и фиксировать состояние объектов. Затем всеми этими данными будет пополняться технический паспорт того или иного объекта в системе. То есть все изменения, будь то разрушение или строительство объекта, будут отражены в системе", – пояснила Инна Барчан.

ГИС может быть полезна и для туристов, которые интересуются историческими памятниками. По картам они смогут ориентироваться, как проехать к тому или иному объекту.

Система разбита на два контура – открытый и закрытый. Неавторизованные пользователи могут получить справку по объектам, карты, таблицы, информацию из СМИ, а также увидеть 3 D модели.

Договорные документы, охранные обязательства и информация о собственнике объекта будут доступны только сотрудникам ведомства.

Электронная система уже в свободном доступе. Ее можно открыть на сайте Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия. Программа доступна на абхазском, русском и английском языках.

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