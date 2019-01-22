"До города далеко?": путешествие в Ткуарчал

Корреспондент Sputnik Асмат Цвижба побывала в Ткуарчалском районе и узнала об итогах 2018 года.

О том, как новые мосты изменили агубедийские будни, почему в новом детском саду Ткуарчала нет детей, в каких условиях работают местные врачи и на чем "погорел" бюджет района, читайте в материале Sputnik.

© Fotolia / Alexandr Blinov План или пропал: что творится с районными бюджетами Абхазии

Асмат Цвижба, Sputnik

Агубедийские беды

Путь в Ткуарчал мы начали из села Агубедиа. Именно там по Инвестпрограмме на 2019 год запланировано строительство дороги, связывающей село с районным центром. Пока что "дорога" - это несколько заасфальтированных мостов, а добраться до села от центральной трассы отважится только самый "опытный" внедорожник. Через час мы были на месте и встретились с молодежью села.

День агубедийских школьников начинается с семи утра. В восемь за ними приезжает школьный автобус, а по дороге забирает учеников из соседних сел Патрахуца, Вторая Бедиа и Ешкыт. После уроков в 15:00 тот же автобус развозит их по домам. И так каждый день. Спортивных секций и творческих кружков в селе нет.

Ученица 11 класса Милана Черкезия призналась – очень хочется попробовать себя и в пении, и в танцах, но ездить в Ткуарчал так часто не удается. В основном школьников отвозят в центр на праздничные представления, олимпиады и конкурсы. В остальные дни на выходные и в свободное время ребята ходят друг к другу в гости, правда, если дорога позволит.

© Sputnik / Асмат Цвижба Дорога из села Агубедиа

"Конечно, нам скучно в селе. Но сейчас нам построили несколько мостов и продолжают строить дорогу к Ткуарчалу. Думаю, теперь мы сможем чаще ездить в город не только по праздникам, но даже навещать своих друзей и родственников", - сказала школьница.

Родители настроены не менее оптимистично. Раньше, чтобы купить продукты и попасть к врачам, мама двоих детей Лейла Харчилава ездила в Очамчыру через село Река. Дорога длиннее, но получше.

"Дороги, конечно, - первая проблема в нашем селе. Когда их начали делать, проблем не уменьшилось, потому что половина дороги сделана, а другая нет. Недоделанные дороги тоже сложно было проезжать. Несмотря на это, сейчас легче и быстрее добраться до Ткуарчала", - призналась Лейла.

Ремонтом дороги Ткуарчал - Бедиа занимается Госкомпания "Апсныргылара". Строительство подпорных стен на оползневых участках началось в 2017 году, но, начав работы, специалисты столкнулись с необходимостью строительства новых четырех мостов. Старые не выдерживали нагрузки. Они не входили в российскую Инвестпрограмму, и государство выделило на них девять миллионов рублей из республиканского бюджета. Во время рабочей поездки в Ткуарчалский район 5 декабря президент Рауль Хаджимба пообещал, что укладка асфальта между Ткуарчалом и Бедиа начнется в первом квартале 2019 года.

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На дорогах проблемы в Агубедиа не заканчиваются. Сама школа органично вписывается в ландшафт, но это уже не радует. Здание было построено в 1925 году, и с тех пор не ремонтировалась. Более 80 школьников учатся в необустроенных классах, на уроках, когда похолодает, сидят в верхней одежде.

© Sputnik / Асмат Цвижба Школа в селе Агубедиа

Мы как раз попали в момент подготовки к новогодним утренникам. В старом актовом зале с обшарпанными стенами старшеклассники пытались создать праздничное настроение, поставили ель и оклеили стены рисунками. Ученик нулевого класса Сергей даже рассказал нам стихотворение.

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По словам главы администрации Ткуарчалского района Аиды Чачхалия, в ремонте нуждаются многие школы района, но денег не хватает.

"Мы своими силами проводим какие-то ремонтные работы, не запрашиваем средства из республиканского бюджета. Естественно, это не капитальные работы, но в силу своих возможностей мы каждой школе в районе оказываем какую-то помощь", - рассказала она.

Своими силами администрация уже полностью отремонтировала чхуарталскую школу, отреставрирован этаж первой в Абхазии школы в селе Окум, проведены свет и вода в рекской средней школе.

Директор школы Райманд Бигвава предпочитает не утомлять перечислением трудностей, с удовольствием делится успехами. В этом году будет восемь выпускников, и все они собираются поступать в вузы Абхазии.

"Кроме того, все наши педагоги с высшим профессиональным образованием. Мы по необходимости направляем наших выпускников обучаться недостающим в селе специальностям на льготных условиях в абхазские вузы. После окончания они обязаны отработать два года в селе, но многие остаются и продолжают работать здесь и по истечении этих двух лет", - рассказал директор.

Заведующая отделом образования Ткуарчалского района Манана Аршба подтвердила, что агубедийская школа действительно может похвастаться своими кадрами.

"В сельских школах, к удивлению, нет вакантных мест. Но, к сожалению, не все учителя со специальным образованием. Тем не менее в селах больше нет другого выхода, так как не хватает кадров по абхазскому языку, нет химиков и биологов", - объяснила она.

© Sputnik / Асмат Цвижба Школа в селе Агубедиа

Невостребованная роскошь

Из Агубедии мы направились в Ткуарчал по новым дорогам. Через несколько километров на горизонте действительно появились новые мосты и даже асфальт, но эта роскошь длилась недолго. Следующие полчаса мы снова испытали все прелести ткуарчалского "оффроуда".

В Ткуарчале мы напросились в гости к самым маленьким жителям. Новый детский сад "Амра" был открыт в городе в марте 2017 года. В двухэтажном здании есть все условия – столовая, большой актовый зал, игровые комнаты, кабинет медсестры, спальные комнаты и охрана. У каждого ребенка свой шкафчик для одежды.

© Sputnik / Асмат Цвижба Новый детский сад "Амра"

Медсестра Кристина Кварчия работает в "Амре" с самого начала. В младшую группу ходит ее сын.

"Меня все здесь устраивает. Отличное качество питания, профессиональный персонал, правильный режим и подход. Это не только дает мне стабильное рабочее место, но я также спокойна за своего ребенка", - призналась она.

Студентка пятого курса педфака АГУ Эка Гопия устроилась в сад преподавателем. Говорит, что молодым людям в Ткуарчале сложно найти работу, и новый детский сад лично для нее открыл возможность к самореализации. Персонал детсада - 20 человек.

Здание рассчитано на 75 детей, но пока здесь 31 воспитанник. Работают младшая и средняя группы, до старшей пока "не доросли". По словам сотрудников, родители, несмотря на хорошие условия в новом саду, предпочитают отдавать детей в учреждения поближе к дому.

"Мы принимали всех, кто написал заявление. Конечно, мы ожидали большего, но получилось так. Надеемся, что в будущем будут еще желающие, и мы готовы их принять. Тем не менее одну проблему мы все же решили – трудоустроили людей. Проблем с кадрами в новом детском саду нет", - объяснила заведующая отделом образования.

© Sputnik / Асмат Цвижба Новый детский сад "Амра"

Дальше отправились в Ткуарчалскую районную больницу, узнали, как будут решать кадровый вопрос и поговорили в администрации района о планах на 2019 год. Но обо всем по порядку в следующей части нашей ткуарчалской "ревизии".

Новая больница, старые проблемы

В узком коридоре не протолкнуться. В одном здании инфекционного отделения ютятся отделения терапии и неврологии. Здесь же клиническая и биохимическая лаборатории, поликлиника и отдел кадров.

В таких условиях больница работает с 2016 года. В июне 2017 года основное здание Ткуарчалской районной больницы было поставлено на реконструкцию, это первые ремонтные работы с 1958 года.

"Но, несмотря на это, мы работаем в штатном режиме. К концу декабря приемное отделение приняло более трех тысяч пациентов. Терапевтическое отделение приняло 150 человек, в хирургическое отделение было госпитализировано около 100 человек", - рассказала главврач больницы Лали Гаргулия.

В ремонтируемом здании осталось акушер-гинекологическое отделение. В нем в 2018 году родилось более двух десятков детей. Хирургические операции в Ткуарчале проводят в педиатрическом отделении.

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"Трудности, конечно же, есть, но мы справляемся. Тяжелых больных приходится отправлять в другие больницы, а так, мест для размещения и лечения в стационаре на весь район хватает", - добавила главврач.

Ремонт основного здания планируется закончить к концу 2019 года. Строители не прекращают роботы даже в дождь. Районные медики ждут новые аппараты УЗИ и рентген.

"Но, к сожалению, нам не хватает специалистов. На данный момент у нас работает два хирурга, один анестезиолог-реаниматолог, один терапевт и невролог. Несколько раз в неделю к нам приезжают неонатологи, офтальмологи и лор-врач, своих специалистов в этой сфере у нас нет", - сказала она.

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Нехватка кадров, по мнению главврача, связана с тем, что молодые специалисты просто не хотят возвращаться в Ткуарчал. Причиной тому низкие зарплаты (в среднем врач получает семь тысяч рублей) и условия работы.

"Часто нам приходится отправлять больных в столицу, потому что врачей узкой специальности нам не хватает. В основном это больные с острыми нарушениями мозгового кровообращения, инсультами и пациенты, которым нужно провести сложные хирургические операции. Надеемся, что после ремонта больницы специалисты будут возвращаться и трудоустраиваться", - отметила Гаргулия.

В больницу мы попали спустя две недели после громкого происшествия - неизвестные ограбили бухгалтера и унесли всю зарплату персонала. Этот инцидент бурно обсуждали здесь, некоторые даже пытались отказаться работать.

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"Вот, не буду ничего делать. Пусть для начала зарплату выдадут, а потом требуют", - возмущалась санитарка.

По словам главврача, после нападения, практически все сотрудники готовы перейти на банковские карточки, несмотря на то, что в Ткуарчале всего один банкомат. В дни получки к нему выстраиваются огромные очереди. Банкиры обещали решить хотя бы эту проблему и в 2019 году установить дополнительные терминалы с наличными.

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Украденную преступниками зарплату компенсировали из республиканского бюджета через несколько часов после нашего приезда, 27 декабря. Медики в Ткуарчале даже успели закупиться продуктами к праздничному столу. Настоящее новогоднее чудо.

Восточные инвестиции

В 2019 году доходная часть бюджета Ткуарчалского района сократится на восемь миллионов рублей. Если в 2018 году бюджет составил 28 миллионов рублей, то в этом году скатится до 20 миллионов. Основная причина - закрытие основного в районе налогоплательщика и работодателя предприятия "Ткуарчалуголь".

"Если в прошлом году какие-то работы еще велись, то в этом году они вовсе прекратились. Сейчас "Ткуарчалуголь" занимается реализацией уже добытого угля. В фирме осталось лишь девять работников, хотя, когда она открывалась десять лет назад, было более 300 рабочих мест", - объяснила глава администрации района Аида Чачхалия.

Государство увеличило размер дотаций на 2019 год. В район уйдет 131 миллион рублей. Это на 13 миллионов больше прошлогодней суммы.

По словам Чачхалия, случай с предприятием "Ткуарчалуголь" не говорит о кризисной ситуации в районе. Закрытие было инициативой инвестора, повлиять на его решение руководство района не могло.

"Остальные предприятия продолжают работать в обычном режиме, по крайней мере, об уменьшении доходов речь не идет", - добавила глава района.

Главная задача 2019 года в Ткуарчалском районе – борьба с безработицей. По словам главы, 150 рабочих мест может предоставить новый инвестиционный проект по добыче угля, а также по производству кабеля. Раскрывать подробности в администрации не стали.

Интересуются инвесторы и бывшим пионерским лагерем "Шахтер" в селе Кындыг, который до сих пор находится на балансе Ткуарчалского района.

"Нам предлагают хорошие условия, и это еще 50 рабочих мест для местного населения", - рассказала Чачхалия.

Культуру в массы

Если с экономикой в Ткуарчале не ладится, то культурными событиями район может похвастаться. В 2018 году в районе провели более 25 мероприятий, хотя запланировано было 18.

Одним из самых масштабных событий стал марафон по сбору средств на строительство храма Евстафия Апсильского в Ткуарчале. К событию в городе, по словам начальника отдела культуры при администрации района, готовились больше двух месяцев. За марафоном наблюдали онлайн представители абхазских общин за рубежом. К концу 2018 года на строительство храма было собрано пять миллионов рублей.

Завершился 2018 год масштабным событием. Он стал новогодней "телевизионной" столицей Абхазии. Главный новогодний концерт, который показали в ночь 31 декабря по Абхазскому телевидению, прошел в Ткуарчале. Местный Дом культуры стал съемочной площадкой для творческих поздравлений от звезд абхазской эстрады и хореографических коллективов.