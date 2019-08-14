Российские военные отбили технику и захватили "языка" на учениях в Абхазии

В учениях ЮВО в Абхазии приняли участие 350 военнослужащих, они успешно отбили нападение условного противника.

СУХУМ, 13 авг- Sputnik. Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа в ходе учений в Абхазии уничтожили группу условного противника в горах, а также отбили нападение группы "террористов", которая пыталась "захватить" военную технику, сообщает пресс-служба ЮВО.

Военнослужащие разведывательных подразделений провели трехдневную тренировку по розыску и уничтожению групп противника в горах.

"На полигоне Цабал в ходе учения разведгруппы с применением средств современной цифровой связи и навигации "Грот-М", комплексов разведки, управления и связи "Стрелец" в дневное и ночное время суток отработали поисковые действия в различных районах горно-лесистой местности", - говорится в сообщении.

Разведчики обнаружили и захватили лагерь условного противника.

"Учебно-боевая задача считалась выполненной на "отлично", если разведгруппам удавалось уничтожить лагерь противника с захватом "языка", - отметили в пресс-службе.

В этих учениях приняли участие 250 человек.

Еще 100 военнослужащих ЮВО в ходе тренировки по антитеррору отразили атаку условного противника при попытке захвата военной техники.

По сценарию учений "террористы" проникли на территорию военного городка и предприняли попытку захвата парка боевых машин.

В ходе тренировки подразделения выполнили задачи по блокированию возможных путей отхода условных террористов. Личный состав с использованием стрелкового оружия и бронетехники отработал задачи по уничтожению "террористов" на захваченном контрольно-техническом пункте и в районе расположения боксов с боевой техникой.

Цель тренировки - отработка действий при возникновении экстренной ситуации, выборе огневых позиций и слаженного взаимодействия групп антитеррора, пояснили в пресс-службе ЮВО.

Всего в учебном мероприятии было задействовано более 10 единиц военной техники – современные бронетранспортеры БТР-82АМ и бронеавтомобили "Тигр".

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