Земля уходит из-под ног: что ждет жителей улицы Гумская в Сухуме после оползня

О том, что спровоцировало оползень на улице Гумской в столице Абхазии, несет ли он угрозу жилым домам, как на эту ситуацию отреагировали городские власти, читайте в материале Sputnik.

Информация о том, что на улице Гумской в Сухуме произошел оползень, который может разрушить жилые дома, появилась в соцсетях 11 августа. Пользователи выкладывали фотографии с места и делились тревожными комментариями.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Что-то пошло не так

Все началось с того, что местный предприниматель Георгий Джопуа начал обустраивать стройплощадку для будущей станции мойки автомобилей. Что-то пошло не так, и земля поползла. Два частных гаража восстановлению уже не подлежат, а людей из одного многоквартирного дома и одного частного временно расселили от греха подальше, так как остается риск дальнейших обвалов грунта.

"Мы заселили четыре человека в гостиницу, другие жители решили пойти к своим родственникам и соседям. Специалисты гражданской защиты МЧС второй день делают там метки, каждый раз метки рвутся, что говорит о том, что оползень продолжается", - сообщил Sputnik заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Сатбей Гиндия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Частные гаражи

Не все жители решились покинуть свои дома. Раиса Хагуш наотрез отказалась переезжать.

"Я живу в этом доме с 19 лет, когда появились трещины у моего дома, сразу позвонила в администрацию города, они приехали и сказали, что решат проблему и дом не пострадает. Дети вчера не ночевали дома, так как мы боялись, что оползень продолжится и наш дом окажется в опасности. Я осталась дома, сказала: будь что будет", - рассказала она.

Всего в оползневой зоне проживает двадцать семей, сказал Сатбей Гиндия и уточнил, что с утра 14 августа начаты работы по укреплению грунта.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ополезнь на улице Гумская в Сухуме

Успеть до дождя

Глава столичной администрации Адгур Харазия сказал, что мэрия Сухума была просто поставлена перед фактом начавшихся строительных работ и не застройщиком, а напуганными оползнем местными жителями.

"Жители нам позвонили и сообщили об этой ситуации, и я сразу послал все профильные службы на место, где изучили ситуацию. На сегодняшний день идут работы, вчера мы занимались организационными работами, сегодня уже техника подтянута и с семи утра идут работы", - объяснил глава города.

Сотрудники столичного "Горстроя" совместно с частной строительной компанией делают скважины, которые будут набивать бетоном.

"У нас есть двое суток для этого, потому что по прогнозам, в пятницу ожидается дождь, это может быть опасно, так как вся земля может сползти. Если сегодня зальют бетон, надо хотя бы 12 часов, чтобы он высох, все работы идут по графику, и думаю, что никакой опасности для этих домов нет", - сказал Харазия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сотрудники столичного "Горстроя" совместно с частной строительной компанией делают скважины, которые будут набивать бетоном.

День расплаты

Городской бюджет не понесет расходов, противооползневые работы оплатит застройщик Георгий Джопуа, подчеркнул мэр.

"У него не было разрешения не только на работы, но даже нет выделенной земли. Месяц назад он обращался к нам, дело в том, что раньше там стояли бараки, и Джопуа приходил ко мне, я посоветовал ему обратиться в суд, чтобы аннулировать старые советские документы на эту землю. После этого ему надо было вторично обратиться с заявлением с просьбой о выделении земли", - объяснил глава Сухума.

После получения документа о выделении земли, на место должны были выехать архитекторы, землемеры, которые должны были определить, можно ли там проводить работы.

Предприниматель Георгий Джопуа начал расчистку участка земли на улице Гумская около десяти дней назад.

"Я планировал построить автомойку. Подчеркну, что планировал, так как нужно было для начала расчистить участок и понять, возможна ли там подобная стройка, и соответственно получить разрешение на подобный вид деятельности. Работы на участке начались около десяти дней назад. Мы убрали руины дома, который был расположен там, и вывезли груды мусора, скопившиеся там за два десятилетия", - рассказал Джопуа.

Что послужило причиной оползня, определенно сказать Джопуа не может.

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