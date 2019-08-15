Хаджимба о добровольцах Отечественной войны: чувство единения – самый надежный щит

СУХУМ, 15 авг- Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба поздравил ветеранов Отечественной войны народа Абхазии с Днем добровольца.

"Исторически судьбы наших братских народов складывались таким образом, что когда над ними нависала внешняя угроза, чувство единения, единокровного и духовного родства становилось самым надежным щитом от любой агрессии. И этот великий зов крови, неистребимого кавказского духа мощно сработал, как и прежде, в августе 1992 года, когда на мирную абхазскую землю обрушилась большая беда. В защиту свободолюбивой Абхазии, вступившей в неравную схватку с грузинскими оккупационными войсками, встали все народы Северного Кавказа, многочисленные представители зарубежных диаспор, казаки Юга России, воины Приднестровской Молдавской республики. Руку помощи протянули нам народы Кабардино-Балкарии, Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Чечни, Ингушетии, Южной и Северной Осетии, Дагестана", - сказал Хаджимба на праздновании Дня добровольца в Гудауте в четверг 15 августа.

По словам главы абхазского государства, Абхазия также получила сильную моральную поддержку прогрессивной общественности и интеллигенции России.

"Вы, дорогие наши братья, шли к нам тернистыми горными тропами, иными, трудно преодолимыми путями, чтобы, встав рядом с нами, твердо заявить всему миру свое решительное "нет!" грузинской агрессии и вандализму!" - обратился Хаджимба к добровольцам.

Глава государства отметил, что народ и руководство Абхазии и впредь будет стремиться к укреплению связей всех ветеранов войны.

"Добровольческое движение в поддержку Абхазии навеки вписано золотыми буквами в новейшую историю не только нашего государства, но и всего Кавказа. Мы призваны возводить в ранг высших ценностей нашу общую победу, налаживая надежные мосты между всеми дружественными республиками. Мы должны показать подрастающему поколению, как бережно следует относиться к общим завоеваниям, традициям взаимоуважения, к собственной истории, к ее животрепещущим страницам", - добавил он.

В Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов участвовали более двух тысяч добровольцев, из них 51 человек был удостоен звания Герой Абхазии, 247 награждены орденом Леона, 623 бойца получили медали "За отвагу". В ходе войны погибли более 260 добровольцев.

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