Дом для молодежи: в Новом Афоне открыли Дворец культуры

В здании Дворца культуры в Новом Афоне будут работать секции по шахматам и домино и городская библиотека.

СУХУМ, 15 авг - Sputnik, Асмат Цвижба. В Новом Афоне завершилась капитальная реконструкция Дворца культуры, официальное открытие которого прошло в четверг 15 августа.

Красную ленту в честь открытия Дворца разрезали маленькие жители Нового Афона и глава администрации города Феликс Даутия.

"Уже давно мы ждали этот Дом культуры. 15 лет у нас не было места, в котором мы могли бы проводить мероприятия и принимать гостей. Этот дворец для будущего поколения, чтобы дети могли себя проявлять, а не проводить время на улицах", - отметил мэр города.

В здании раньше располагался кинотеатр, но 15 лет здесь не проводились показы, а само здание было в удручающем состоянии.

По словам председателя отдела по делам молодежи при администрации Нового Афона Михаила Цкуа, последние годы творческие коллективы города не имели возможности заниматься в собственном помещении. Ребятам приходилось репетировать в залах городских школ. В новом Дворце культуры детям предоставят не только главную сцену, но и залы для секций шахмат, домино, на втором этаже здания будет функционировать городская библиотека.

"Хотелось бы, чтобы в городе появился также собственный спорткомплекс, потому что дети вынуждены использовать лишь школьные ресурсы, которые мы не можем полностью эксплуатировать", - добавил Цкуа.

Открытие Дворца культуры в Новом Афоне © Sputnik / Томас Тхайцук

Открытие Дворца культуры в Новом Афоне © Sputnik / Томас Тхайцук

Открытие Дворца культуры в Новом Афоне © Sputnik / Томас Тхайцук

Открытие Дворца культуры в Новом Афоне © Sputnik / Томас Тхайцук

Открытие Дворца культуры в Новом Афоне © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 5 © Sputnik / Томас Тхайцук Открытие Дворца культуры в Новом Афоне

Депутат городского Собрания Нового Афона Рамаз Смыр отметил, что, несмотря на короткие сроки исполнения работ, здание отвечает всем необходимым нормам.

"Здесь также установлено профессиональное оборудование, которое позволит качественно проводить культурные мероприятия", - добавил он.

Жительница Нового Афона Мадина считает, что Дворец культуры станет новым "домом" для молодежи и будет способствовать раскрытию творческих талантов.

"Раньше наши дети ездили в другие города, чтобы заниматься танцами или пением. Это было неудобно и затратно. Сейчас, думаю, что каждый родитель захочет, чтобы его ребенок занимался в новом, красивом, чистом помещении недалеко от дома. Уверена, что вскоре мы увидим творческие успехи наших маленьких жителей на новой сцене", - добавила она.

На открытии Дворца культуры выступили воспитанники детского сада "Алашара", которые представили театральное представление – лесную сказку, местный хореографический ансамбль "Анакопия" и певцы абхазской эстрады.

Дворец культуры Нового Афона восстановлен за счет средств республиканского бюджета. Бюджет проекта предусматривал 30 миллионов рублей. Заказчик ремонтных работ – Управление капитального строительства Абхазии.

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