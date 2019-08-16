Подарок для абхазского зрителя: в РУСДРАМе показали "Богему"

О том, как в Русском театре драмы имени Фазиля Искандера прошел оперный спектакль "Богема" и как зритель принял итальянскую оперу, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Во дворе Русского театра драмы группа музыкантов делает селфи.

- Перед оперой вышли на перекур, немножко волнительно, хоть и долго готовились, осваивали репертуар, – признается солист Московского симфонического оркестра войск нацгвардии России Степан Бабченко.

- Уже первый звонок, – предупреждают товарищи Степана.

Музыканты спешно бросают окурки в урну и забегают в театр через служебный вход.

В фойе театра зрители с бокалами шампанского останавливаются у стоек и делятся своими ожиданиями от выступления молодых абхазских оперных исполнителей. Вскоре звучит третий звонок.

"Заходим, сейчас начнется спектакль", – приглашает в зал самых неторопливых гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба.

Четыре действия

Тусклый свет на сцене. Солисты Московского симфонического оркестра занимают свои места, настраивают инструменты. Так начинается "Богема".

© Sputnik / Томас Тхайцук Премьера оперы «Богема» в РУСДРАМе

На сцене в качестве декораций только два стола, стулья, мольберт с картинами и красная дровяная печка. На канатах свисают окна, уже известные абхазскому зрителю по спектаклю "Визит старой дамы". Пожалуй, этого достаточно, чтобы на два часа переместиться в Париж XIX века.

"Богема" – одна из самых известных мировых опер. Она в четырех действиях рассказывает о жизни живописца Марселя, поэта Рудольфа, философа Колена и музыканта Шонара, которые, несмотря на все невзгоды, продолжают радоваться и веселиться.

В центре сюжета две любовные истории: поэта Рудольфа (Александр Мурашов) и швеи Мими (Нана Черкезия), а также художника Марселя (Саид Гобечия) и актрисы Мюзетты (Альдона Цкуа).

Певцы смогли не просто хорошо исполнить свои партии, но и по-настоящему вжились в свои роли. Тенор Александр Мурашов показал нежного и любящего Рудольфа. А баритон Саид Гобечия – темпераментного, резкого и ревнивого Марселя.

© Sputnik / Томас Тхайцук Премьера оперы «Богема» в РУСДРАМе

Сопрано Нана Черкезия передала образ доверчивой, жаждущей любви и полной страха потерять Рудольфа швеи Мими. А Альдона Цкуа (сопрано) исполнила роль жгучей, легкомысленной красотки Мюзетты, которая поражает зал своим задорным смехом и трепетным исполнением знаменитой арии Quando men vo.

Приобщиться к итальянской культуре

Спектакль посетили высокие гости. Посол России в Абхазии Алексей Двинянин отметил, что "Богема" – прекрасная возможность для жителей и гостей Абхазии приобщиться к итальянской культуре.

"Я считаю, что это отличная постановка. И мне очень приятно, что мой близкий коллега, мой приятель, директор РУСДРАМа Ираклий Ревазович Хинтба пригласил сюда оркестр Российской гвардии. Здесь прекрасные актеры, прекрасные певцы. Я очень рад тому, что имею честь присутствовать на постановке оперы "Богема". Мне кажется, это отличная возможность для всех жителей Абхазии и туристов, посещающих Абхазию, приобщиться к итальянской культуре", – подчеркнул Двинянин.

Для театроведа Светланы Корсая "Богема" стала настоящим праздником хорошей музыки в исполнении молодых абхазских и российских оперных певцов.

© Sputnik / Томас Тхайцук Премьера оперы «Богема» в РУСДРАМе

"Фестиваль отмечает свой первый юбилей. Пять лет назад, когда все начиналось, здесь проводились только концерты оперной музыки. Сегодня уже наши певцы достигли того, что проводят полноценный оперный спектакль, известный во всем мире. Это большое событие в культурной жизни Абхазии, потому что оперу как спектакль в республике редко ставят, – заметила Корсая. – В последнее время подходы к оперным постановкам изменились. От оперных певцов начали требовать такую же артистичность, как и к актерам драматического театра. Мы сегодня не только слышим замечательное исполнение, но и видим замечательную игру. Заметна хорошая школа всех певцов".

"Богема" оставила много эмоций у зрителей. Диана Кетия пребывала в "приятном шоке" после спектакля.

"Очень восхищена. Горжусь тем, что у нас наконец-то могут поставить целостный оперный спектакль, – призналась зрительница. – Потребность в оперной постановке давно назрела. Дай бог, чтобы в будущем такие постановки показывали не раз в году, а постоянно. Это имеет значение для нашего будущего. Если будет творчество, значит, у нас есть будущее. Хорошая культура воспитывает благородное поколение. Дай бог, чтобы все это поняли, оценили и признали".

Сами оперные исполнители остались довольны спектаклем. Художественный руководитель Саид Гобечия после спектакля признался, что доволен тем, как прошла опера.

© Sputnik / Томас Тхайцук Премьера оперы «Богема» в РУСДРАМе

"Эмоции после концерта самые прекрасные. Я очень счастлив, что мы смогли поднять эту тяжеленную штангу. Это одна из самых прекрасных, но в то же время самых сложных опер. Рад, что она прозвучала на сцене этого театра в сопровождении прекрасного оркестра. Зал фантастический, зрители хорошо принимали наше исполнение", – добавил он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Премьера оперы «Богема» в РУСДРАМе

Спектакль "Богема" по оперному произведению итальянского композитора Джакомо Пуччини прошел в рамках фестиваля GRAND OPERA GALA, который проводится совместно с Министерством культуры и историко-культурного наследия Абхазии. GRAND OPERA GALA с участием абхазских оперных исполнителей впервые прошел на сцене Абхазского драматического театра в 2015 году.

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