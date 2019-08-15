Левандовский об опере "Богема" в Абхазии: боязно было замахиваться на такой проект

Замахиваться на такой масштабный проект было волнительно и даже боязно, сказал Левандовский в беседе на радио.
"С абхазскими исполнителями мы знакомы достаточно давно. Мы со многими дружим с Москвы, мы вместе выступали, но именно в таком составе, который будет представлен на "Богеме", конечно, впервые. В прошлом году мы делали проект GRAND OPERA GALA, там были отрывки из разных опер. Замахнуться на такой масштабный проект, конечно, немного волнительно и даже боязно", - отметил Левандовский.
Мне интересно работать в Абхазии, особенно с такой музыкой, подчеркнул Левандовский
"Мы впервые взялись за оперу целиком. Раньше мы играли отрывки, инструментальные вещи, арии, но все это было отдельно. Весь этот шедевр играть, конечно, это интересно и очень волнительно. Будем надеяться, что и абхазским зрителям это будет интересно, и у нас будет аншлаг", - сказал Левандовский.
Полную верcию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.
Опера "Богема" пройдет в РУСДРАМе 15 августа в рамках проекта GRAND OPERA GALA, который проводится совместно с Министерством культуры и историко-культурного наследия Абхазии. GRAND OPERA GALA с участием абхазских оперных исполнителей впервые прошел на сцене Абхазского драматического театра в 2015 году.
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