Как в зеркало гляжу: чем итальянская "Богема" удивит абхазского зрителя

СУХУМ, 13 авг – Sputnik, Асмат Цвижба. Опера "Богема" итальянского композитора Джакомо Пуччини - по-настоящему значимое событие в культурной жизни Абхазии, рассказал в пресс-центре Sputnik Абхазия художественный руководитель фестиваля "GRAND OPERA GALA" Саид Гобечия.

"Такие проекты – крайне редкое событие в Абхазии. Сейчас у зрителя есть возможность посмотреть оперу не совсем в концертной постановке. И я, конечно же, очень рад, что уже четвертый год известные молодые абхазские исполнители могут творить на одной сцене. Основная цель фестиваля "GRAND OPERA GALA" заключается в том, чтобы показать музыкальный потенциал республики", – добавил он.

По словам режиссера-постановщика спектакля Марии Тихоновой, на сцене РУСДРАМа опера итальянского композитора прозвучит в новой интерпретации.

"Это с одной стороны, классическая постановка, а с другой - нет, так как у нас будет нестандартный финал. Мы немного трансформировали его и ушли в символизм. При этом материал настолько душевно передает человеческие типажи и образы, что каждый зритель сможет увидеть в героях себя, как бы посмотреть в зеркало. Кажется, что опера немного бытовая, но в ней идет речь о настоящей любви, о том, как люди спешат жить, но не спешат любить", - рассказала она.

Партию Мими в опере исполняет солистка Абхазской государственной филармонии Нана Черкезия. Певице пришлось вжиться в роль всего за месяц.

"Конечно, я была в очень стрессовой ситуации. Поначалу я думала, что не смогу, что времени слишком мало, чтобы выучить роль. Ведь нужно вжиться в образ, а партия Мими очень трагическая", - объяснила она.

Партию Рудольфа исполнит солист Красноярского театра оперы и балета, приглашенный солист Большого театра Александр Мурашов.

"Для меня большая честь спеть перед абхазской публикой, особенно такое сложное полотно. По сложности и объемам партия Рудольфа считается верхом репертуара для тенора. Я бросил себе вызов попробовать себя в этой роли", - рассказал он.

В особенности, по мнению Тихоновой, зрителей должен впечатлить финал постановки.

"Это красивейший финал. На мой взгляд, это верх мастерства Пуччини. Каждый раз у меня идут мурашки, я несколько раз даже выходила, плакала, потому что это очень сильная и цепляющая музыка, история настоящих чувств", - объяснила она.

По словам Гобечия, всего на сцене будет задействовано около 80 человек, включая симфонический оркестр войск Национальной гвардии России под руководством Владимира Васяка в составе 65 музыкантов.

Опера "Богема" пройдет в РУСДРАМе 15 августа в рамках проекта GRAND OPERA GALA, который проводится совместно с Министерством культуры и историко-культурного наследия Абхазии. GRAND OPERA GALA с участием абхазских оперных исполнителей впервые прошел на сцене Абхазского драматического театра в 2015 году.

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