Круизный лайнер "Князь Владимир" зайдет в порт Сухума в октябре 2019 года

Абхазо-российская встреча по организации регулярного круизного сообщения между черноморскими портами двух стран началась в Кабмине Абхазии в пятницу 16 августа.

СУХУМ, 16 авг – Sputnik, Бадри Есиава. Круизный лайнер "Князь Владимир" в тестовом режиме зайдет в сухумский порт в октябре 2019 года, сообщил гендиректор "Абхазского морского пароходства" Даур Ардзинба на совещании с российскими коллегами по организации регулярного круизного сообщения между черноморскими портами двух стран, передает с места корреспондент Sputnik.

"Буквально недавно, 3 августа, была подписана дорожная карта, в которой четко расписаны дальнейшие шаги. Работы, которые должны провести абхазская и российская стороны, на данный момент уже выполняются. Согласно дорожной карте уже в октябре судно "Князь Владимир" зайдет в порт Сухума",- сказал Ардзинба.

Открывая совещание, премьер-министр Абхазии Валерий Бганба отметил, что соглашение между двумя государствами было подписано полгода назад, но импульс в реализации его дала встреча президента Абхазии Рауля Хаджимба и президента России Владимира Путина в Сочи в августе 2019 года.

© Sputnik / Томас Тхайцук Обсуждение запуска круизного сообщения между Абхазией и Россией началось в Кабмине

Ключевые вопросы совещания - организация регулярного пассажирского сообщения между портами двух стран, а также упрощение погранконтроля для прибывающих на лайнере туристов, возможность тестового захода теплохода "Князь Владимир" в сухумскую бухту.

"Абхазское морское пароходство" и "Черноморские круизы" подписали соглашение о сотрудничестве на Российском инвестиционном форуме - 2019 в Сочи 15 февраля.

В июне 2019 года Межведомственная делегация из Абхазии отправилась в поездку из Сочи в Севастополь на круизном лайнере "Князь Владимир". По итогам рабочей поездки сообщалось, лайнер может расширить маршрутную сеть до абхазского порта в Сухуме уже в 2019 году.

Регулярное круизное сообщение между портами Абхазии и России планируют запустить к 2020 году. "Князь Владимир" сейчас курсирует по маршруту Сочи-Новороссийск-Ялта-Севастополь-Сочи, первый пробный круиз с заходом в Сухум состоится уже в этом году.

Первое плавание "Князя Владимира" навигации-2019 началось 12 мая: судно покинуло порт Сочи с 350 пассажирами на борту. Всего в этом году теплоход сделает 23 рейса.

Ранее по поручению президента России Владимира Путина было возобновлено регулярное морское сообщение между Краснодарским краем и Крымом. Первым круизом стало недельное путешествие лайнера "Князь Владимир" 11 июня 2017 года.

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